Le Barça Atlètic a entamé son parcours en deuxième division sur les chapeaux de roue, en écrasant Nàxara sur le score de 5-0, lors d'un match durant lequel l'attaquant Ignasi Coire a volé la vedette en inscrivant 4 buts, s'affirmant ainsi précocement comme l'un des principaux prétendants au poste de pointe de l'équipe réserve.

Le Barça Atlètic n'a eu besoin que de 20 secondes pour ouvrir le score, après qu'Aziz a mené une attaque rapide et délivré une passe décisive à Coire, qui l'a brillamment transformée en premier but de l'équipe cette saison, avant que l'attaquant espagnol ne poursuive sur sa lancée en ajoutant 3 autres buts, terminant la première journée avec un « super quadruplé » d'un seul coup.

Cette éclosion précoce place Hamza Abdelkrim face à une rude concurrence au sein du Barça Atlètic, d'autant que l'attaquant égyptien fait partie des plans de l'équipe réserve, tout en étant également associé à l'équipe première, ce qui fait de la performance de Coire de la sorte un nouvel atout susceptible d'influer sur la hiérarchie des options offensives dans la période à venir.