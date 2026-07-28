Le Real Madrid a signé une large victoire face à Leganés sur le score de quatre buts à un, lors du match amical à huis clos qui a opposé les deux équipes ce mardi soir dans le cadre de la préparation estivale pour la nouvelle saison.

La Maison Blanche a affiché des lignes de jeu nettes sous la houlette de son entraîneur portugais José Mourinho, pour son second mandat, et en présence de quelques internationaux de l'équipe de retour de leurs vacances après la Coupe du monde.

Le Real Madrid a abordé la rencontre avec un onze de départ où figurait Federico Valverde, portant le brassard de capitaine, aux côtés d'Eduardo Camavinga et d'Arda Güler au milieu de terrain, dans un dispositif en 4-2-3-1, selon le quotidien espagnol « Marca ».

La patte tactique de Mourinho s'est manifestée dès les premières minutes à travers un marquage individuel rigoureux en défense, un pressing haut et rapide dès la récupération du ballon, et des incursions offensives incessantes sur les ailes portées par le prometteur Franco Mastantuono.

Valverde a ouvert le score pour la Maison Blanche après une passe décisive parfaitement dosée de Güler, qu'il a conclue d'une frappe à ras de terre au fond des filets, avant que l'attaquant Gonzalo n'inscrive le deuxième but à la suite d'un centre de Trent Alexander-Arnold, repris de la tête et adroitement placé au-dessus du gardien de Leganés.

Malgré le faible danger représenté par l'adversaire, Leganés a réussi à réduire l'écart avant la fin de la première période par l'intermédiaire de son joueur Naim, d'une frappe puissante qui a heurté le poteau avant de finir dans les filets du gardien Andriy Lunin.

En seconde période, la Maison Blanche a poursuivi sa domination offensive en accentuant le pressing : Mastantuono a ajouté le troisième but après avoir exploité un ballon repoussé sur une frappe d'Alexander-Arnold, avant que le défenseur Pulido n'inscrive le quatrième but contre son camp en faveur du Real Madrid.

Les dernières minutes ont vu Mourinho lancer de nombreux éléments issus des équipes de jeunes et de l'académie afin de leur donner leur chance, continuant à dessiner les contours définitifs de son équipe avant le coup d'envoi officiel de la saison.