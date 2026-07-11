Un expert en psychologie du sport a expliqué comment Mostafa Shobeir, le gardien de l’équipe d’Égypte, a repoussé le penalty tiré par la légende argentine Lionel Messi lors de leur match de Coupe du monde.

Messi a tout de même inscrit un but et délivré une passe décisive, permettant à l’Argentine de l’emporter 3-2 face à l’Égypte, mardi dernier au stade d’Atlanta, lors des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026 organisée aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

La rencontre a été marquée par un moment historique : Mostafa Shubair a arrêté un penalty de Messi. Il s’agissait du deuxième penalty manqué par la star argentine lors de cette édition de la Coupe du monde, et du quatrième de toute l’histoire de la compétition, ce qui fait de lui le joueur ayant manqué le plus de penalties de tous les temps.

Le quotidien britannique Daily Mail a cherché à comprendre les raisons de cette tendance en s’entretenant avec Gayer Yordet, psychologue du sport et professeur à l’École norvégienne des sciences du sport, spécialiste reconnu de la dimension mentale des tirs au but.

Selon lui, Messi ne souffre pas d’un problème structurel avec les penalties : sur les 150 qu’il a tirés en carrière, il n’en a manqué que 34, soit un taux de réussite de 77 %, parfaitement en phase avec la moyenne habituelle de 76 à 79 %.

Selon l’expert, la star argentine alterne deux approches : dans la première, il s’avance lentement, scrute les mouvements du gardien puis choisit son angle au dernier moment.

La seconde, plus autonome, consiste à viser un angle prédéfini sans se laisser influencer par les mouvements du gardien. C’est cette approche que Messi a choisie face à Choubir, en visant le coin gauche.

Selon Yordit, deux éléments expliquent l’arrêt de Chouber : le gardien s’est avancé tôt vers son côté, anticipant ainsi la trajectoire du ballon, et Messi, moins puissant et précis que des spécialistes comme Harry Kane ou Robert Lewandowski, a manqué de tranchant dans son geste.

Secondement, la puissance et la précision de ses frappes, inférieures à celles d’autres stars comme l’Anglais Harry Kane ou le Polonais Robert Lewandowski, facilitent l’intervention du gardien.

Rappelons que Messi est devenu le premier joueur à manquer deux penalties lors d’une même édition de la Coupe du monde, tandis que Mostafa Shobier est le quatrième gardien à en arrêter deux au cours d’une même phase finale, après avoir déjà repoussé une tentative iranienne en phase de groupes.