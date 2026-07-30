Le président de la Fédération indonésienne de football, Erick Thohir, a affirmé son soutien au plan controversé du président de la FIFA, Gianni Infantino, visant à vendre une part de plusieurs milliards de dollars des droits commerciaux de la Coupe du monde, faisant fi de l'opposition mondiale grandissante.

Thohir, qui possède également le club anglais d'Oxford United, évoluant en League One, a souligné dans des déclarations à la chaîne « Sky News » la nécessité d'aller de l'avant dans la création de la société « FIFA Forward Enterprise », dont la valeur est estimée à 20 milliards de dollars, estimant qu'elle fournira le financement nécessaire au développement du football dans son pays.

Thohir a déclaré : « Le football indonésien a connu une transformation radicale au cours des trois dernières années, il s'est amélioré de manière remarquable. Le classement de l'équipe nationale est passé de la 174e à la 118e place, et nous avons besoin de financements pour poursuivre ce développement. »

Thohir avait signé l'an dernier un accord avec Infantino pour la création d'un centre de la FIFA dans la capitale, Jakarta, une démarche qu'ils avaient alors qualifiée de « journée historique pour l'avenir du football en Asie du Sud-Est et en Asie de l'Est ».

Les analyses indiquent que l'élargissement de la Coupe du monde de 48 à 64 équipes, idée défendue par Infantino, pourrait offrir à l'Indonésie une chance de se qualifier pour le Mondial en fonction de son classement actuel.

En réponse aux accusations selon lesquelles la FIFA livrerait les joyaux du sport le plus populaire au monde à une poignée d'investisseurs influents, le président de la Fédération indonésienne a fait remarquer que de nombreuses fédérations nationales avaient déjà pris des mesures commerciales similaires dans leurs championnats et compétitions locales.

La position indonésienne intervient à un moment où le soutien populaire à Infantino est quasi inexistant depuis la révélation du projet en début de semaine, le président de la Fédération tchèque, David Trunda, ayant été parmi les rares à s'être montrés prêts à le soutenir, avant que ses déclarations ne suscitent de vives critiques au sein du football local de son pays.