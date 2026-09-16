Des rapports de presse turcs ont confirmé que la direction du club de Trabzonspor est entrée dans une phase décisive de sa recherche d'un nouvel entraîneur pour succéder au défunt technicien Fatih Tekke.

Des sources proches du club turc ont révélé les détails de l'offre présentée à l'entraîneur allemand Thomas Reis pour prendre en main la direction technique lors de la prochaine étape.

Après l'annonce du départ de Fatih Tekke, la direction de Trabzonspor n'a pas perdu de temps et a entamé des contacts intensifs avec Reis, un entraîneur qui jouit d'une grande réputation sur les terrains turcs après son succès remarquable avec Samsunspor en première division.

La direction du club a tenu sa première réunion avec l'entraîneur allemand, qui dirige actuellement le géant bulgare de Ludogorets, au cours de laquelle un plan clair pour la prochaine étape a été présenté, selon le site turc « 61saat ».

Selon les détails ayant fuité, d'après le site turc, le plan proposé repose sur la signature d'un contrat initial courant jusqu'à la fin de la saison actuelle, comme première phase de test.

Les sources ont indiqué que la direction de Trabzonspor ne considère pas cette démarche comme une solution temporaire, mais qu'elle prépare le terrain pour un projet à long terme avec l'entraîneur allemand, qui sera activé en fonction des résultats obtenus par l'équipe et de ses performances à la fin de la saison.

Un chiffre effrayant affiché par Reis en Bulgarie

L'intérêt de Trabzonspor pour Reis est motivé par les chiffres exceptionnels affichés par l'entraîneur chevronné.

Depuis sa signature avec Ludogorets le 12 juillet 2026, il a dirigé l'équipe lors de 11 matchs et a atteint une moyenne impressionnante de 2,18 points par match, un chiffre qui reflète sa rapide empreinte tactique.

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Reis possède un riche parcours d'entraîneur, qu'il a débuté dans le secteur des jeunes avec les équipes des moins de 19 ans à Bochum et Wolfsbourg, avant de prendre les rênes de l'équipe première à Bochum et à Schalke 04, puis de connaître un succès notable lors de sa première expérience turque avec Samsunspor, avant de rejoindre la Bulgarie.