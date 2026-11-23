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Le syndicat des joueurs FIFPRO a de nouveau vivement critiqué les dirigeants du Bayern Munich pour leur gestion du cas Jamal Musiala. Le directeur général Jan-Christian Dreesen ne comprend pas cette réaction.

Discuter publiquement de l’état de santé de l’international « et remettre son salaire en question alors qu’il est en convalescence témoigne d’un profond manque d’humanité et de sensibilité », a déclaré lundi le président de la FIFPRO, Sergio Marchi, dans un communiqué, selon « Absolut Bayern ».

Musiala mérite « le soutien de son club et la certitude que son contrat sera respecté », a poursuivi Marchi, qui condamne « avec la plus grande fermeté » les propos des dirigeants du Bayern.

Sur la question d’éventuelles réductions de salaire, Marchi a également pris la défense du joueur de 23 ans : « J’exprime ma pleine et entière solidarité avec Jamal. Le Bayern doit le soutenir tout au long de sa convalescence et respecter sans condition le contrat signé. »

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Le responsable a cité un exemple sud-américain : « En Argentine, la convention collective des footballeurs professionnels protège le salaire convenu jusqu’à l’autorisation médicale de reprendre la compétition lorsqu’une blessure ou une maladie indépendante de la volonté du joueur l’empêche de jouer, même si le contrat a déjà expiré. »

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Il est donc regrettable « d’entendre des dirigeants d’un club de l’envergure du Bayern remettre en question le respect d’un contrat encore en vigueur. C’est un recul pour le football. »

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Pourquoi la réaction de la FIFPRO surprend le Bayern Munich

Le directeur général Jan-Christian Dreesen n’a pas compris les vives critiques de la FIFPRO. « Cette affaire préoccupe évidemment les supporters, parce que chacun de nos joueurs est l’un des nôtres. Et oui, c’est vrai ! Jamal est l’un des nôtres ! C’est précisément pour cela que nous prenons soin de lui. Il était donc évident qu’il y aurait des réactions », a-t-il déclaré lors d’un entretien avec tz/Münchner Merkur et Bild : « Mais, pour être honnête, la réaction de la FIFPro m’a tout simplement étonné. Ce syndicat de joueurs n’est d’ailleurs pas vraiment représenté en Allemagne... »

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Le directeur sportif Max Eberl et l’entraîneur Vincent Kompany « croient en Jamal, ils sont convaincus qu’il peut retrouver son niveau d’autrefois. Nous comptons tous là-dessus », a poursuivi Dreesen : « Et, bien sûr, il s’agit aussi de l’être humain. Nous souhaitons tous qu’il redevienne sur le terrain le joueur qu’il était ! »

Musiala, qui souffre d’un trouble neurologique fonctionnel avec des absences, fait l’objet de vifs débats au sein du club le plus titré d’Allemagne. L’ancien président du directoire Karl-Heinz Rummenigge avait fait monter la tension après le match contre Cologne (1-1), en remettant publiquement en question le niveau de performance de Musiala et en évoquant de possibles ajustements de son contrat.

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« On ne pouvait guère manquer de remarquer, ces deux derniers jours, que le sujet avait de nouveau fait des vagues. Et pourtant, je maintiens notre position : nous avons le devoir de veiller à ce que Jamal ait le temps de guérir et de retrouver son niveau d’autrefois », a déclaré Dreesen à propos du débat. « En même temps, nous avons aussi une responsabilité envers le club. Uli Hoeneß et Karl-Heinz Rummenigge n’ont rien dit d’autre, même s’ils ont mis l’accent sur des aspects différents. Et je pense qu’on a le droit de le dire. »

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Existe-t-il un accord secret entre Musiala et le Bayern Munich ?

Selon la Süddeutsche Zeitung, un accord verbal aurait été conclu cet été entre les conseillers de Musiala et le club . Ils auraient convenu d’adapter le contrat de Musiala si le joueur ne parvenait pas à retrouver son niveau d’autrefois.

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« Je n’étais pas présent à cette réunion », a ajouté Dreesen au sujet de l’article de la SZ. « Je ne peux donc rien en dire. Mais si elle a eu lieu avant la table ronde de la chaîne BR, au cours de laquelle Uli s’est exprimé pour la première fois sur le sujet, il avait certainement cela à l’esprit lorsqu’il a fait ses déclarations. »

Lors d’une intervention à la Bayerischer Rundfunk il y a deux semaines, Hoeneß avait pour la première fois déploré le décalage entre le salaire de Musiala et son niveau de performance actuel et parlé d’un « dilemme ». Il avait également exprimé des doutes sur la capacité de Musiala à retrouver un jour son meilleur niveau. « Il souffre d’une maladie qui ne se guérit pas facilement, mais que les médicaments permettent de maîtriser dans une certaine mesure », avait déclaré le président d’honneur du club le plus titré d’Allemagne dans l’émission « Sonntags-Stammtisch », avant d’ajouter cette réflexion lourde de conséquences : « Mais quant à savoir s’il retrouvera un jour le niveau de performance qui était le sien… »