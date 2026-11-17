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Liverpool est passé à l'offensive pour souffler un joueur prometteur que le FC Barcelone cherche activement à recruter dans les mois à venir.

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Le FC Barcelone voit surgir un nouveau concurrent dans la course à la signature d'Arthur Dias, le jeune défenseur qui suscite l'intérêt de la direction sportive du club.

Liverpool s'est invité dans les négociations, ce qui pourrait compliquer un dossier déjà scruté par d'autres grands clubs européens.

Selon le magazine « Sports Illustrated », le club anglais a rejoint la course pour s'attacher les services du défenseur de l'Athletico Paranaense, âgé de 19 ans.

D'après les informations disponibles, Liverpool a dépêché des recruteurs pour suivre ses performances et évaluer la possibilité de le recruter lors des prochains mercatos.

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L'intérêt du Barça pour Arthur Dias n'a rien de nouveau : la direction sportive, emmenée par Deco, suit depuis un moment la progression du Brésilien, considéré comme l'un des défenseurs les plus prometteurs de son pays. Ses caractéristiques (son jeune âge, son statut de gaucher et sa capacité à relancer proprement depuis l'arrière) correspondent parfaitement au profil recherché par le club catalan pour renforcer sa défense.

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Cependant, l'intensité de la concurrence pourrait faire grimper le prix de l'opération. Tottenham avait déjà tenté de le recruter l'été dernier avec une offre avoisinant les 20 millions d'euros, mais l'Athletico Paranaense l'avait repoussée.

Le club brésilien n'est soumis à aucune pression pour vendre, et les dernières informations font état d'un prix réclamé actuellement d'environ 30 millions d'euros.

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D'autres clubs mettent la pression sur le Barça

Liverpool n'est pas seul sur le coup : outre Tottenham, d'autres clubs comme le Bayer Leverkusen et Leipzig suivent également Arthur Dias, dont le contrat avec l'Athletico Paranaense court jusqu'en décembre 2028.

Le jeune défenseur, qui compte déjà plus de 50 matchs avec l'équipe première du club brésilien, est devenu l'un des talents les plus convoités de sa génération.

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Si l'intérêt du Barça reste intact, l'arrivée de Liverpool dans le dossier complique encore davantage l'opération, qui pourrait se transformer en véritable bataille européenne pour s'offrir les services du joueur.

Pour l'heure, rien n'indique que Liverpool ait formulé une offre officielle. Mais une chose semble claire : le FC Barcelone devra agir vite s'il veut empêcher un autre grand club européen de lui souffler Arthur Dias.

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Des qualités remarquables

Arthur Dias possède d'importantes qualités physiques, du haut de son 1,88 m, et se distingue par un bagage technique avancé. Gaucher, il affiche un niveau qui le rapproche d'un joueur ambidextre et se montre fiable dans la passe, aussi bien sur le jeu court que sur les ballons longs.

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Il se distingue également par sa vitesse et sa capacité à corriger, et évolue sans difficulté dans l'axe de la défense, à gauche comme à droite. Grâce à sa qualité et à sa personnalité sur le terrain, il possède sans aucun doute les atouts qui correspondent au FC Barcelone.

Le suivi de Dias par le Barça s'inscrit dans la stratégie de Deco consistant à repérer tôt les jeunes talents sur différents marchés, afin de renforcer l'équipe avec des éléments d'avenir avant que leur valeur marchande ne s'envole, tandis que les besoins en défense continuent d'être évalués entre le prochain mercato d'hiver et l'été prochain.