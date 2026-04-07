Un produit de l'Ajax encensé : « Samedi, c'était le meilleur milieu de terrain de l'ArenA »

Henk Spaan est toujours sous le charme de Ramiz Zerrouki. Le chroniqueur dujournal Het Parool a souvent vu le joueur originaire d'Amsterdam évoluer au sein du centre de formation de l'Ajax, mais samedi soir, il a particulièrement apprécié sa prestation en tant que maître du milieu de terrain du FC Twente.

Dans « Spaan geeft punten », Zerrouki obtient un 8. Le joueur de l'Ajax attend avec impatience l'été prochain. « L'Algérie participe à la Coupe du monde, où Zerrouki pourra consolider sa réputation. »

Spaan se réjouit de son évolution. « Cela fait dix ans qu’Ajax a testé ce jeune maigrichon et l’a laissé partir gratuitement à Twente. Il avait alors joué six ans dans les équipes de jeunes de l’Ajax. »

« Samedi soir, il était le meilleur milieu de terrain à l’Arena. On ne peut rien lui reprocher, car il a échoué à Feyenoord et tout ça. D’ailleurs, son tir lointain était tout à fait à la portée de Paes, récemment recruté », estime Spaan.

D'un point de vue contractuel, Zerrouki retournera au Feyenoord à la fin de cette saison, où il est sous contrat jusqu'à mi-2027. Il semble qu'il soit sur le point d'être définitivement transféré.

Samedi soir, Zerrouki a inscrit le premier but à la Johan Cruijff ArenA. Le FC Twente a finalement battu l’Ajax 1-2.

Les Tukkers devancent ainsi les Amstellodamois, qui ne joueront très certainement pas en Ligue des champions la saison prochaine.