L’ancien attaquant du Real Madrid, le Mexicain Javier Hernández dit « Chicharito », a pris la défense de son ami portugais Cristiano Ronaldo, affirmant que le capitaine de la Seleção est toujours décisif, mais il souligne qu’il a besoin d’un soutien accru de la part de ses coéquipiers sur le terrain, prenant pour exemple la manière dont l’équipe d’Argentine met Lionel Messi en valeur.

Ronaldo a d’ailleurs permis au Portugal de se qualifier pour les huitièmes de finale en battant la Croatie (2-1), inscrivant au passage son premier penalty pour porter son total à trois buts dans cette édition.

Les propos de Chicharito surviennent alors que Ronaldo a été vivement critiqué lors de la Coupe du monde 2026 en raison de son âge et d’une baisse de ses performances physiques par rapport aux années précédentes, malgré sa contribution décisive à la qualification du Portugal pour les phases à élimination directe.

Chicharito a confié à « Fox Sports » : « Lors du premier match, Cristiano a essuyé de vives critiques parce qu’il n’avait pas marqué, et certains ont commencé à dire qu’il était devenu un problème pour la sélection portugaise. »

Il a ajouté : « Puis est venu le deuxième match, l’équipe s’est créé davantage d’occasions, Ronaldo a eu la sienne et a marqué. Nous parlons d’un joueur qui compte 976 buts à son actif, et ce chiffre à lui seul explique tout. »

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L’attaquant mexicain a salué la condition physique de la star portugaise malgré ses 41 ans, déclarant : « Il a 41 ans, et pourtant on l’a vu s’élancer derrière les défenseurs à une vitesse avoisinant les 19 miles à l’heure. Certes, il ne fera pas ce sprint 20 fois par match, mais il est toujours capable de le faire quand l’équipe en a besoin. »

Il a également pris l’exemple de l’Argentine : « Le meilleur exemple est Lautaro Martínez. C’est la star numéro un de l’Inter Milan, mais en sélection, il s’exécute à la lettre pour aider Messi et servir la cause collective. »

Il a conclu par un message direct aux milieux de terrain portugais : « J’espère qu’ils prendront conscience de la valeur du joueur qui se trouve devant eux. Au lieu d’essayer de lui voler la vedette, ils doivent s’appuyer sur ses qualités, car la présence d’un joueur comme Ronaldo est un atout à exploiter, non un fardeau pour l’équipe. »