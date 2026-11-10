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Le Bayern Munich envisagerait de pourvoir en interne le poste laissé vacant par son ancien responsable du scouting, Nils Schmadtke.

Selon un article de kicker, le club le plus titré d’Allemagne souhaite réorganiser entièrement son secteur du scouting. Avant qu’un projet pour l’avenir ne soit définitivement élaboré, Christoph Kresse, chef scout depuis le printemps, devrait toutefois succéder à Schmadtke, au moins provisoirement.

Début novembre, le Bayern avait officiellement annoncé s’être séparé de son responsable du scouting « d’un commun accord, à l’issue de discussions menées dans un climat de confiance ». Le contrat de travail de Schmadtke court désormais jusqu’au 31 janvier 2027, après quoi il quittera le club. Il devait initialement rester lié au club munichois jusqu’à l’été 2027.

Le départ de Schmadtke n’avait rien d’une surprise. Son style de management lui avait valu des critiques en interne. Fils de Jörg Schmadtke, ancien gardien de but et dirigeant en Bundesliga, il était considéré à Munich comme un proche de Max Eberl, membre du directoire chargé des sports. Tous deux avaient déjà travaillé ensemble au Borussia Mönchengladbach.

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À la tête du département du scouting, Schmadtke supervisait la détection des joueurs professionnels comme celle des jeunes. Selon kicker, le club pourrait à l’avenir regrouper à nouveau le scouting au Campus, ce qui rendrait superflu le poste de responsable de département sous sa forme classique.

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Depuis le départ de Schmadtke, le nom de Christopher Vivell est régulièrement évoqué dans l’entourage du Bayern. Mais selon l’article, l’actuel chef scout de Manchester United, proche de Christoph Freund, directeur sportif du Bayern avec lequel il a travaillé au RB Salzbourg, n’est plus une piste à Munich.

La raison semble être que plusieurs anciens responsables de RB travaillent déjà pour le club le plus titré d’Allemagne, notamment Freund, Jochen Sauer, Richard Kitzbichler et Bernhard Seonbuchner. La direction semble estimer qu’il n’est pas indispensable de confier un autre poste à responsabilités à une personne passée par Red Bull.