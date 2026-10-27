Les projecteurs braqués sur Harry Kane lors de la cérémonie du Ballon d'or 2026 n'étaient pas uniquement liés à son exploit footballistique exceptionnel, mais s'étendaient aussi à son apparition luxueuse qui a attiré tous les regards, le capitaine de l'équipe d'Angleterre étant apparu avec une montre rare dont la valeur est estimée à près d'un million de livres sterling, ajoutant ainsi davantage d'éclat à une soirée hors du commun dans sa carrière.

L'attaquant du Bayern Munich est arrivé sur la scène du London Palladium, hier soir lundi, accompagné de son épouse Kate Goodland, portant une montre Rolex Cosmograph Daytona en saphir bleu, l'un des modèles rares et luxueux de la célèbre marque suisse.

Selon ce qu'a rapporté le site français « Foot Mercato », citant le journal britannique « The Sun », la valeur de la montre est estimée à près d'un million de livres sterling, soit l'équivalent d'environ 1,15 million d'euros. Elle se distingue par un design exceptionnel qui conjugue un cadran en pierre de météorite et une lunette sertie de saphirs bleus, ce qui en fait l'une des pièces les plus remarquables et les plus séduisantes parmi les éditions de luxe de Rolex.

Cependant, cette montre hors de prix n'était qu'un détail supplémentaire lors d'une soirée marquée par un exploit historique pour Kane, l'attaquant du Bayern Munich ayant été sacré Ballon d'or pour la première fois de sa carrière, devenant ainsi le premier joueur anglais à remporter le trophée depuis Michael Owen en 2001, selon ce qui figure dans le texte original.









La moisson de Kane ne s'est pas limitée à la récompense la plus prestigieuse du monde du football, puisqu'il a également remporté le Trophée Gerd Müller, destiné à honorer les meilleurs attaquants, nouvelle reconnaissance de ses qualités de buteur et de son influence offensive.

Ainsi, Kane a allié l'élégance et le luxe d'un côté, et les exploits sportifs de l'autre, lors d'une soirée exceptionnelle qui a ajouté un nouveau chapitre à sa carrière, après être passé d'un attaquant cherchant à asseoir sa place parmi les grands du jeu à une star qui domine la scène lors de l'un des événements footballistiques mondiaux les plus en vue.







