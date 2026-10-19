Alors qu'il devient difficile de décrire avec des mots ce que produit Lamine Yamal, et après avoir confirmé une nouvelle fois qu'il est le joueur le plus décisif du Barça en inscrivant l'un des plus beaux buts de sa carrière face au Real Betis au stade de La Cartuja, un nouveau documentaire a révélé les secrets cachés derrière la fabrication du phénomène venu de Rocafonda.

Le documentaire « Revolución 304 », diffusé par la chaîne 3Cat, est revenu en détail sur les coulisses précises de la manière dont le FC Barcelone a géré le développement de son précieux joyau. Le quotidien « Sport » en a publié des extraits à travers le témoignage exclusif de l'ancien directeur de l'académie de La Masia, Xavi Martín.

Martín a dévoilé une réalité étonnante, affirmant que l'aventure de Lamine avec les Blaugrana a débuté très tôt : « Lamine Yamal a rejoint le Barça à l'âge de sept ans, en provenance du club de La Torreta, et à douze ans, il s'est installé à plein temps à La Masia. Il n'y avait aucun autre garçon de son âge, ni aucun autre enfant originaire de Catalogne ; c'était un privilège vraiment considérable. »

L'ancien directeur a expliqué que le cas de Lamine était exceptionnel à tous les niveaux : il était le seul footballeur résidant à La Masia dont les parents vivaient en Catalogne, ce qui a poussé la direction à prendre une décision historique.

Martín a ajouté : « Il est évident que les circonstances de sa famille et de sa vie ont influencé notre décision de l'intégrer à La Masia. Il y avait aussi des aspects liés à ses habitudes, comme l'alimentation, le fait de faire ses devoirs, d'aller aux entraînements, de se coucher tôt, qui ont été des facteurs décisifs dans cette décision. »

L'ancien responsable n'a pas caché son admiration pour la personnalité de la jeune star depuis son plus jeune âge, assurant qu'il était différent de tous les autres : « Lamine était un enfant mature, responsable et reconnaissant pour son âge. À notre connaissance, il n'a jamais rien fait de répréhensible, même si je pense qu'il s'agit d'un enfant extrêmement intelligent et que, s'il l'avait fait, nous ne l'aurions pas remarqué. C'est comme sur le terrain : il y a des choses qu'il fait et dont nous ne nous rendons pas compte. »

Martín a conclu son propos par une comparaison qui résume l'ampleur du talent qu'il voyait devant ses yeux : « C'est quelque chose qui s'est déjà produit avec Leo Messi », en référence à l'évolution naturelle que connaissent les génies. Plus de trois ans se sont écoulés depuis les débuts de Lamine sous le maillot de l'équipe première, mais les racines de l'histoire remontent à un enfant de sept ans que le Barça a choisi pour en faire son plus grand privilège.



