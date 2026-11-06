Un premier pas vers le rêve : Nadal se rapproche-t-il de la succession de Florentino Pérez ?

Le nom de la légende espagnole du tennis Rafael Nadal n'est plus éloigné de la scène dirigeante du Real Madrid, après que le club lui a ouvert une nouvelle porte qui pourrait un jour le conduire au fauteuil présidentiel, en remplacement de Florentino Pérez. Son intégration au conseil d'administration ne semble pas être un simple hommage à l'une des plus grandes figures du sport espagnol, mais pourrait marquer le début d'un chemin vers un avenir plus important au sein du club madrilène.

Le Real Madrid a annoncé, le 4 novembre, la candidature de Nadal pour rejoindre le conseil d'administration, décision qui sera soumise à la ratification de l'assemblée générale des membres, lors de sa réunion prévue le 21 novembre, comme l'a rapporté le journal espagnol « Marca ».

Bien que cette démarche ne signifie pas nécessairement que Nadal sera le successeur de Pérez, elle lui offre une occasion importante de se familiariser de près avec les mécanismes de gestion du club et d'acquérir l'expérience nécessaire dans le travail administratif, dans un climat de discrétion évidente quant à ses ambitions futures, que ce soit dans les coulisses du Real Madrid ou parmi ses proches.

Nadal possède de nombreux atouts qui font de lui un nom attractif pour l'avenir de la présidence du club, au premier rang desquels sa popularité mondiale et son immense stature sportive, après avoir été sacré par 22 titres du Grand Chelem, en plus de deux médailles d'or olympiques. Son attachement historique au Real Madrid, ainsi que le respect et l'estime dont il jouit en Espagne et à l'étranger, apportent au club un atout moral et médiatique considérable.

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Nadal a affirmé que sa présence au conseil d'administration lui permettra de mieux connaître le fonctionnement du club et de participer à sa gestion, tandis que le Real Madrid a indiqué dans son communiqué que son esprit de compétition, son engagement et son respect envers ses adversaires figuraient parmi les principales raisons de sa candidature.

Selon les proches de la légende du tennis, celui-ci ne considère pas cette démarche comme un poste honorifique, mais souhaite apporter une véritable contribution et mettre à profit son expérience sportive au service du club, comme l'a rapporté le journal « Marca ».

Quelles sont les conditions requises pour la présidence du Real Madrid ?

L'article 40 des statuts du Real Madrid fixe un ensemble de conditions que doivent remplir les candidats aux postes de direction ; en effet, celui qui souhaite se porter candidat au poste de président doit être membre du club depuis 20 années consécutives, contre 15 ans pour le poste de vice-président et 10 ans pour les autres membres du conseil d'administration.

Les règlements exigent également la présentation d'une garantie bancaire dont la valeur ne doit pas être inférieure à 15 % des dépenses inscrites au budget du club, et qui doit être adossée aux actifs personnels des membres du conseil d'administration.

Nadal détient une adhésion honorifique au Real Madrid depuis 2011, sous le numéro 67778, ce qui signifie que si son ancienneté est comptabilisée à partir de cette date, il remplira la condition d'adhésion de 20 ans en 2031.

Mais son intégration au conseil d'administration lui ouvre une autre voie possible, car les règlements stipulent qu'en cas de vacance définitive du poste de président, le conseil d'administration choisit l'un de ses membres pour assumer le poste, décision qui sera ensuite soumise à l'assemblée générale pour ratification, sans que cela ne signifie passer outre les autres conditions prévues par les statuts.

Nadal n'a pas caché par le passé son goût pour l'idée de présider le Real Madrid, mais il ne l'a pas inscrite parmi ses objectifs immédiats. Dans un entretien avec Ana Pastor dans l'émission El Objetivo sur la chaîne La Sexta en 2024, il a déclaré : « Bien sûr que j'en serais heureux, mais cela ne fait pas partie de mes projets futurs. » Ses propos ont laissé la porte ouverte à cette éventualité, sans annoncer un désir explicite de se lancer dans la course au poste.

En mai 2026, Nadal a démenti tout lien avec les informations évoquant la possibilité qu'il soutienne la candidature d'Enrique Riquelme à la présidence du Real Madrid, affirmant son respect pour Florentino Pérez et sa concentration sur ses propres projets, sans fermer la porte à d'éventuelles perspectives futures.

Aujourd'hui, la légende du tennis dispose d'une véritable occasion d'entamer son expérience dirigeante au sein du club madrilène. Et si aucun indice ne confirme qu'il se prépare à succéder à Pérez, son entrée au conseil d'administration pourrait représenter ses premiers pas vers cette éventualité, dont les contours seront déterminés par son expérience administrative, ses ambitions futures et la mesure dans laquelle il remplit les conditions de candidature.