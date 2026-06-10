Un premier joueur a attendu trois jours avant de réagir au départ de Van Persie du Feyenoord

Tsuyoshi Watanabe regrette le départ de Robin van Persie du poste d’entraîneur du Feyenoord. Le défenseur central japonais affirme avoir toujours senti la confiance pleine et entière de l’ancien technicien, limogé à l’issue d’une évaluation menée par la direction. Watanabe est pour l’instant le premier joueur à réagir à cette séparation soudaine.

Le directeur technique Dévy Rigaux et le directeur général Robert Eenhoorn ont conclu dimanche qu’il n’y avait pas d’avenir pour Van Persie au Feyenoord. Le duo est désormais à la recherche d’un successeur approprié qui puisse commencer la préparation de la nouvelle saison.

« Je trouve son licenciement très triste », a confié mercredi Watanabe, visiblement déçu, au média japonais Gekisaka. « Il m’a toujours fait confiance, tout comme Ayase (Ueda, ndlr). »

« Nous avons connu des hauts et des bas, mais nous avons fini deuxièmes et nous nous sommes qualifiés pour la Ligue des champions. Nous voulions faire mieux la saison prochaine, et c’est justement maintenant que son départ survient. Je ne connais pas les raisons précises de la direction, mais je regrette cette décision », soupire l’international japonais quelques jours après l’annonce retentissante venue de Rotterdam.

Watanabe poursuit : « Je ne connais pas précisément les intentions du club, mais je suis sincèrement déçu », déclare le joueur du Feyenoord, actuellement en stage avec la sélection japonaise en vue de la Coupe du monde. Dimanche, les Pays-Bas seront le premier adversaire du Japon dans la phase de groupes.

« Le premier match d’un tournoi final est toujours crucial. Nous connaissons les qualités des Pays-Bas : des joueurs grands et physiquement imposants. Mais je sais aussi utiliser mon corps », déclare Watanabe, qui ne redoute pas les Oranje juste avant cette rencontre de Coupe du monde.

Le défenseur central livre déjà des conseils à ses partenaires pour le match de dimanche : « L’essentiel est de rester compact. Si nous ne prenons pas de points dimanche, les deux autres rencontres du groupe deviendront immédiatement décisives. » La Suède et la Tunisie complètent le groupe F.