Un précédent incident suscite l’inquiétude : plusieurs joueurs argentins seront-ils suspendus pour la finale ?

Selon un article paru ce jeudi, plusieurs joueurs argentins pourraient manquer la finale de la Coupe du monde face à l’Espagne, dimanche prochain.

Selon le quotidien espagnol AS, le fait que plusieurs d’entre eux aient brandi une banderole revendiquant la souveraineté sur les îles Malouines pourrait entraîner des sanctions disciplinaires.

Au vu de précédents similaires, certains pourraient même être suspendus pour la finale.

Un précédent illustratif concerne le Sud-Coréen Park Jong-woo, suspendu deux matchs pour avoir exhibé un message politique aux Jeux olympiques de Londres.

Après la victoire de son équipe face au Japon lors du match pour la troisième place, il avait exhibé une banderole arborant un slogan politique relatif aux îles Liancourt, appelées Dokdo en coréen et Takeshima en japonais.

Comme il s’agissait de la dernière rencontre des Coréens dans le tournoi, la commission de discipline de la FIFA l’a exclu de la cérémonie de remise des médailles : contrairement à ses 17 coéquipiers, il n’a pas reçu la médaille de bronze sur le podium.

Quelques mois plus tard, il a écopé de deux matchs de suspension supplémentaires dans les compétitions internationales.

La FIFA, conformément aux règles disciplinaires de l’IFAB, interdit tout message politique sur les terrains et dans les stades.

En 2014, la Fédération argentine de football avait déjà écopé d’une amende pour une banderole « Les îles Malouines sont argentines ».

Cette affaire devrait donner lieu à l’ouverture d’une enquête par la FIFA ; l’imposition d’une amende à la Fédération argentine de football est quasi certaine, et des sanctions à l’encontre des joueurs sont également envisageables, bien que moins probables en raison du peu de temps disponible et du nombre important de joueurs ayant brandi la banderole.