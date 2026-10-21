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Arsenal v Bournemouth - Premier LeagueGetty Images
Mohamed Saeed
Traduit par

Un possible casse-tête pour Manchester United ! Eli Junior Kroupi, le prodige adolescent de Bournemouth, pourrait faire son retour après une blessure ce week-end

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Bournemouth a reçu une excellente nouvelle avant son déplacement à Old Trafford : le jeune prodige Eli Junior Kroupi a repris l’entraînement avec l’équipe première. L’attaquant très prometteur pourrait faire sa première apparition de la saison face à Manchester United ce dimanche, après une longue absence.

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Le jeune espoir de Bournemouth fait son retour tant attendu

Kroupi a enfin repris l’entraînement avec l’équipe première, une excellente nouvelle pour l’entraîneur Marco Rose avant le prochain match de Premier League du club contre Manchester United. Le joueur de 20 ans était absent depuis juillet après s’être fracturé un métatarsien lors du stage de préparation de Bournemouth en Autriche. La blessure était d’autant plus frustrante qu’elle était survenue alors que le jeune attaquant frappait au but pendant une séance. Il avait dû être opéré plus tard dans le mois, entamant une longue période de convalescence.

Si les premières prévisions médicales laissaient penser que l’international français des moins de 21 ans pourrait rester indisponible jusqu’en novembre, sa récupération a dépassé les attentes. Après plusieurs semaines de rééducation intensive et une période de travail individuel sur le terrain, à l’écart du groupe, plus tôt ce mois-ci, l’attaquant a retrouvé ses coéquipiers à l’entraînement.


Rose confirme qu’une sélection est possible

Rose a confirmé que Kroupi se rapprochait d’un retour à la compétition, même s’il ne participera pas au match de Ligue Europa du club contre l’AC Milan jeudi. L’attaquant se trouvait encore au début de sa convalescence à la clôture des inscriptions pour la compétition européenne et n’a donc pas été inscrit sur la liste des joueurs pour la phase de groupes. Rose a toutefois laissé entendre que le match de Premier League à Old Trafford pourrait marquer ses débuts cette saison. « Junior a repris l’entraînement avec l’équipe, mais il ne figure pas sur la liste UEFA, a expliqué Rose. Nous pourrons peut-être lui donner quelques minutes à Manchester. »

Le joueur a atteint les niveaux de forme requis pour prétendre à une place sur le banc. Kroupi s’était personnellement fixé le match contre Manchester United comme objectif pour son retour. Si le staff médical tenait à ne pas précipiter les choses, sa reprise réussie des séances collectives ouvre la voie à une éventuelle entrée en jeu.


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L’impact du jeune prodige

L’importance de Kroupi pour Bournemouth est difficile à surestimer après sa saison révélation en Angleterre. Lors de sa première saison, l’ancien attaquant de Lorient s’est imposé comme un talent de premier plan, terminant meilleur buteur du club avec 13 buts en championnat. Son sens du but et son intelligence dans les déplacements sans ballon lui ont valu d’être associé à certains des plus grands clubs du football mondial. Arsenal, Tottenham Hotspur et Barcelone ont notamment été présentés comme intéressés par le jeune joueur avant que sa blessure en préparation ne mette de fait un terme aux discussions sur un transfert estival de premier plan.

Prochains matchs
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Ligue Europa

22 oct. 2026

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Premier League

25 oct. 2026

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En son absence, Rose a fait appel à d’autres solutions offensives pour occuper la pointe de l’attaque, notamment l’attaquant brésilien Evanilson et Alvaro Rodriguez, arrivé cet été. Même s’ils ont livré de bonnes performances, le retour d’un joueur qui a autant contribué au total de buts du club la saison dernière apporte une autre dimension à l’attaque de Bournemouth. Alors que le club de la côte sud se prépare à affronter une équipe de Manchester United en quête de régularité, le retour d’un joueur susceptible de disputer quelques minutes pourrait faire la différence.

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

« Merci au naïf Ceferin… les ambitions du plus grand ennemi de la Ligue Roshn offrent à l’Arabie Saoudite une victoire écrasante gratuitement ! »