Un possible casse-tête pour Manchester United ! Eli Junior Kroupi, le prodige adolescent de Bournemouth, pourrait faire son retour après une blessure ce week-end

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Bournemouth a reçu une excellente nouvelle avant son déplacement à Old Trafford : le jeune prodige Eli Junior Kroupi a repris l’entraînement avec l’équipe première. L’attaquant très prometteur pourrait faire sa première apparition de la saison face à Manchester United ce dimanche, après une longue absence.

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Le jeune espoir de Bournemouth fait son retour tant attendu

Kroupi a enfin repris l’entraînement avec l’équipe première, une excellente nouvelle pour l’entraîneur Marco Rose avant le prochain match de Premier League du club contre Manchester United. Le joueur de 20 ans était absent depuis juillet après s’être fracturé un métatarsien lors du stage de préparation de Bournemouth en Autriche. La blessure était d’autant plus frustrante qu’elle était survenue alors que le jeune attaquant frappait au but pendant une séance. Il avait dû être opéré plus tard dans le mois, entamant une longue période de convalescence.

Si les premières prévisions médicales laissaient penser que l’international français des moins de 21 ans pourrait rester indisponible jusqu’en novembre, sa récupération a dépassé les attentes. Après plusieurs semaines de rééducation intensive et une période de travail individuel sur le terrain, à l’écart du groupe, plus tôt ce mois-ci, l’attaquant a retrouvé ses coéquipiers à l’entraînement.





Rose confirme qu’une sélection est possible

Rose a confirmé que Kroupi se rapprochait d’un retour à la compétition, même s’il ne participera pas au match de Ligue Europa du club contre l’AC Milan jeudi. L’attaquant se trouvait encore au début de sa convalescence à la clôture des inscriptions pour la compétition européenne et n’a donc pas été inscrit sur la liste des joueurs pour la phase de groupes. Rose a toutefois laissé entendre que le match de Premier League à Old Trafford pourrait marquer ses débuts cette saison. « Junior a repris l’entraînement avec l’équipe, mais il ne figure pas sur la liste UEFA, a expliqué Rose. Nous pourrons peut-être lui donner quelques minutes à Manchester. »

Le joueur a atteint les niveaux de forme requis pour prétendre à une place sur le banc. Kroupi s’était personnellement fixé le match contre Manchester United comme objectif pour son retour. Si le staff médical tenait à ne pas précipiter les choses, sa reprise réussie des séances collectives ouvre la voie à une éventuelle entrée en jeu.





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L’impact du jeune prodige

L’importance de Kroupi pour Bournemouth est difficile à surestimer après sa saison révélation en Angleterre. Lors de sa première saison, l’ancien attaquant de Lorient s’est imposé comme un talent de premier plan, terminant meilleur buteur du club avec 13 buts en championnat. Son sens du but et son intelligence dans les déplacements sans ballon lui ont valu d’être associé à certains des plus grands clubs du football mondial. Arsenal, Tottenham Hotspur et Barcelone ont notamment été présentés comme intéressés par le jeune joueur avant que sa blessure en préparation ne mette de fait un terme aux discussions sur un transfert estival de premier plan.

En son absence, Rose a fait appel à d’autres solutions offensives pour occuper la pointe de l’attaque, notamment l’attaquant brésilien Evanilson et Alvaro Rodriguez, arrivé cet été. Même s’ils ont livré de bonnes performances, le retour d’un joueur qui a autant contribué au total de buts du club la saison dernière apporte une autre dimension à l’attaque de Bournemouth. Alors que le club de la côte sud se prépare à affronter une équipe de Manchester United en quête de régularité, le retour d’un joueur susceptible de disputer quelques minutes pourrait faire la différence.