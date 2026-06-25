Un porte-bonheur pour reconquérir le titre mondial ? Vinícius imite l'exploit de quatre légendes brésiliennes

Vinícius Júnior, la star de la Seleção, a réédité un exploit auparavant réussi par quatre légendes brésiliennes en Coupe du monde, une performance statistique qui coïncide avec la reconquête du titre échappé depuis 2002.

Lors de la Coupe du monde 2026, Vinícius a poursuivi son festival en inscrivant un doublé, offrant à la Seleção une victoire précieuse 3-0 face à l’Écosse, ce jeudi matin, lors de la troisième journée du groupe C.

Grâce à ce succès, la Seleção termine en tête de son groupe et rallie le deuxième tour, où elle défiera le deuxième du groupe F.

D’après les données d’Opta, il est seulement le cinquième Brésilien de l’histoire à trouver le chemin des filets lors des trois rencontres de la phase de groupes.

La star du Real Madrid avait déjà frappé contre le Maroc et Haïti lors des deux premières journées.

Avant lui, Garzínho (1970), Romário (1994), Ronaldo et Rivaldo (2002) avaient réussi la même performance.

Signalons que le Brésil a à chaque fois remporté le titre lorsque l’un de ses joueurs a atteint ce total, ce qui nourrit l’espoir d’un premier sacre depuis 1998.

Avec cinq étoiles au palmarès, la Seleção trône toujours en tête du classement des nations les plus titrées.

Avec quatre réalisations au compteur, Vinicius occupe actuellement la deuxième place du classement des buteurs du Mondial 2026, juste derrière l’Argentin Lionel Messi, auteur de cinq buts pour le moment.

Il est actuellement à égalité avec la star française Kylian Mbappé et le buteur norvégien Erling Haaland.