Dans sa chronique pour t-online, Effenberg a écrit que l’amère défaite 1-0 dimanche soir contre le champion d’Europe 2004 ne pouvait pas tomber à un pire moment.

« Je ne peux pas éviter d’être aussi clair : un plus mauvais résultat ne pouvait pas arriver au nouveau sélectionneur Jürgen Klopp aussi tôt dans son mandat. Mais ce n’est pas tout : un plus mauvais résultat ne pouvait pas non plus arriver au football allemand et à l’euphorie suscitée par l’arrivée de Klopp », a déclaré l’ancien joueur de Bundesliga.

La raison : la nomination de Klopp comme nouveau sélectionneur de l’Allemagne aurait déclenché un grand enthousiasme et une forte attente dans tout le pays avant les premiers matches de Ligue des nations. « C’est exactement ce contre quoi j’avais mis en garde dans ma dernière chronique après l’annonce de la sélection : un énorme coup d’arrêt pour l’enthousiasme qui venait tout juste de renaître autour de la Mannschaft », a écrit Effenberg.

On serait définitivement revenu à la réalité, qui est la suivante : « L’Allemagne n’est plus une grande nation, mais seulement un suiveur dans le football mondial. Plus personne ne peut désormais le nier ni l’embellir. »

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L’approche tactique de Jürgen Klopp suscite l’étonnement de Stefan Effenberg

Ce qui a surtout étonné Effenberg, c’est la manière dont l’équipe d’Allemagne a abordé le duel contre les Grecs. « Que les Grecs allaient défendre bas n’avait rien d’une surprise, nous les connaissons ainsi depuis plus de 20 ans. C’est comme cela qu’ils sont devenus champions d’Europe en 2004 sous Otto Rehhagel. L’équipe d’Allemagne, tout comme Klopp et son staff, doivent se reprocher de ne pas avoir eu de recette contre cette manière de jouer pourtant bien connue, de ne pas avoir trouvé de solution », a écrit l’homme de 58 ans.

Selon lui, non seulement le match contre les Grecs a été globalement trop faible, mais l’équipe d’Allemagne n’avait déjà pas été bonne contre les Pays-Bas et n’avait arraché un nul 1-1 qu’avec beaucoup de réussite dans le jeu. « Le premier match contre les Pays-Bas aurait déjà pu être perdu. La prestation de l’équipe d’Allemagne y avait certes été bonne, mais pas exceptionnelle », a ajouté Effenberg.

Avec ce résultat, on peut « au final s’estimer heureux, car le 1-1 nous flatte davantage que les Pays-Bas. Marc-Andre ter Stegen a sauvé l’équipe à plusieurs reprises de manière brillante, malgré quelques hésitations, sinon cette rencontre aurait déjà pu très mal se terminer pour la Mannschaft. À la place, l’inévitable s’est produit trois jours plus tard. »

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Quel adversaire attend l’équipe d’Allemagne ensuite ?

En même temps, Effenberg a accordé plus de temps à Klopp pour trouver son onze type et peaufiner certains détails tactiques. « Bien sûr, il faut laisser un peu de temps à Klopp comme aux joueurs pour apprendre à se trouver. Ce “processus” sera assez difficile. »

Au moins, les dernières prestations n’auraient pas encore permis de constater les progrès espérés. « Cela doit être inquiétant, malgré toute la perspective », a estimé Effenberg, qui a ensuite adressé un appel à Klopp pour conclure : « Le public lui pardonne plus qu’à d’autres entraîneurs. Mais on attend aussi davantage de lui que des autres entraîneurs. Il doit donc faire attention maintenant : s’il n’y a toujours pas d’amélioration lors des prochains matches, le ton se durcira vite aussi à son égard. Il doit y être préparé. »

Dans le groupe 2 de la Ligue A en Ligue des nations A, l’Allemagne occupe actuellement la troisième place avec un point en deux matches, derrière la Grèce (six points) et les Pays-Bas (quatre points). La Serbie sera le prochain adversaire de l’équipe d’Allemagne jeudi.