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Un créateur de contenus sur YouTube a dû présenter de plates excuses après avoir utilisé un drone pour filmer le premier entraînement de Mauricio Pochettino à la tête de Manchester United. L’incident a fait du bruit à Carrington, alors que le club prépare un choc de Premier League contre son rival Liverpool.

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Une séance à huis clos à Carrington diffusée en ligne

Environ 12 minutes de la séance à huis clos de jeudi à Carrington ont été publiées sur la chaîne YouTube CC OVERVIEW , avant de circuler sur les réseaux sociaux et de cumuler des millions de vues.

Vendredi, le pilote, qui se fait appeler « Colin », a supprimé les images et publié un communiqué reconnaissant qu’il était « contraire à l’éthique » de filmer l’équipe.

Le pilote reconnaît une « erreur totale de jugement » et dédouane Liverpool

Dans son communiqué publié vendredi, le pilote a expliqué qu’il voulait seulement filmer le nouvel entraîneur sur le terrain. Il a déclaré sur sa chaîne YouTube : « Je voudrais revenir sur l’incident d’hier. Une erreur totale de jugement de ma part m’a conduit à filmer une partie de l’entraînement de Manchester United à Carrington. Même si le vol était légal au regard de la réglementation sur les drones, je reconnais pleinement que mon geste était contraire à l’éthique.

« Mon objectif était de montrer Mauricio Pochettino dans sa tenue d’entraînement de United pour que les supporters le voient ainsi pour la première fois.

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« J’avais supposé, à tort, que la séance venait à peine de commencer et qu’aucun véritable entraînement n’aurait encore débuté, si bien que je ne montrerais que des échauffements sans conséquence. »

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Il a également précisé qu’il pensait, à tort, que la presse était autorisée à assister à la séance et a écarté toute implication des clubs rivaux dans son vol : « J’avais aussi supposé, à tort, que la séance d’entraînement serait ouverte à différents médias. Je tiens à présenter mes excuses à Manchester United, à Mauricio Pochettino et aux joueurs pour mes actes, et j’espère sincèrement qu’ils n’auront aucune incidence sur le résultat d’un match.

« Je tiens également à préciser que le Liverpool Football Club, ni aucun autre club de football, n’a été impliqué dans ma décision de filmer à Carrington hier. La vidéo a été supprimée de ma chaîne.

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« J’ai passé les quatre dernières années à développer ma chaîne YouTube et j’avais une bonne réputation dans les domaines que je filme. Je voudrais désormais reconstruire cette réputation ternie et produire des vidéos responsables et bien accueillies. Merci. »

Sa défense initiale fondée sur l’espace aérien se heurte aux règles strictes de Carrington

Avant de supprimer la vidéo, le youtubeur avait d’abord défendu son vol en invoquant la réglementation aérienne, affirmant qu’« il s’agit d’un espace aérien sans restriction... n’importe qui peut le survoler ».

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La chaîne avait également affirmé : « Le drone est resté en vue à tout moment. Il n’a survolé personne et ne s’est même approché de personne. Le vol était donc parfaitement légal au regard des règles de la CAA qui régissent l’utilisation des drones. »

Manchester United interdit toutefois strictement les aéronefs sans pilote dans son centre d’entraînement. Des panneaux placés sur le périmètre avertissent que toute personne surprise en train d’y faire voler un drone « sera signalée en vue de poursuites et fera l’objet d’une action civile ».

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Pochettino face à un premier test immédiat à Anfield

Nommé cette semaine en provenance de la sélection américaine pour remplacer Michael Carrick, limogé , Pochettino a disposé de très peu de temps pour préparer le déplacement de dimanche à Anfield.

Manchester United végète à la 18e place de Premier League, avec une seule victoire lors de ses 10 premiers matches. Le nouvel entraîneur est donc immédiatement mis à l’épreuve face à Liverpool, quatrième du classement.