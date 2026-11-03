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Arsenal a reçu une excellente nouvelle à l’approche des fêtes : William Saliba a officiellement repris l’entraînement avec l’équipe première. Écarté des terrains depuis la Coupe du monde, l’international français a réintégré le groupe alors qu’Arsenal cherche à conserver sa place en tête de la Premier League.

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Le retour d’un pilier français

Arteta fait face à un casse-tête de sélection dont rêveraient la plupart des entraîneurs européens. Après une longue absence due à une blessure au dos contractée lors de la campagne de la France en Coupe du monde, Saliba est enfin de retour dans le groupe. Le joueur de 25 ans était un pilier de l’équipe d’Arsenal qui a mis fin la saison dernière à 22 ans d’attente pour un titre de champion. Son rétablissement marque une étape importante pour le staff médical du club. Si Arsenal s’est remarquablement bien débrouillé en son absence, le retour d’un joueur sélectionné quatre années de suite dans l’équipe type de l’année de la PFA a de quoi inquiéter ses adversaires.

Le parcours de Saliba depuis sa blessure a nécessité des précautions, avec des consultations auprès de spécialistes et une rééducation minutieuse qui lui a évité une opération. Après plusieurs semaines d’exercices individuels, il retrouve le groupe au moment idéal. Selon BBC Sport, Saliba fait partie du groupe d’Arsenal qui se déplacera pour le prochain match de Ligue des champions contre Slavia. Sa présence laisse penser que le défenseur est proche d’un retour à la compétition. Arteta retrouve ainsi une option défensive de premier plan alors que le calendrier commence à se charger.

Konsa s’impose

Pendant que Saliba suivait les rencontres depuis la touche, Ezri Konsa, arrivé cet été, a fait bien plus que combler un vide : il est sans doute devenu indispensable. Recruté à Aston Villa pour 55 millions de livres sterling, l’international anglais s’est immédiatement adapté à son nouvel environnement dans le nord de Londres. Aux côtés de Gabriel Magalhaes, Konsa a joué un rôle essentiel dans une défense qui n’a encaissé que cinq buts lors de ses neuf premiers matches. Cette solidité défensive a permis à Arsenal de reprendre la tête du classement et témoigne de la précision de son recrutement estival.

Interrogé par BBC Sport, l’entraîneur a qualifié de « remarquable » la manière dont l’ancien joueur de Villa s’est adapté. Konsa est arrivé à Londres avec une solide expérience, acquise en 286 apparitions lors de son passage dans les Midlands, marqué notamment par un sacre en Ligue Europa. Sa présence physique et sa vitesse lui ont rapidement valu l’affection des supporters de l’Emirates Stadium, en particulier après une prestation dominante lors d’une victoire historique contre Liverpool à Anfield.

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Arteta doit désormais décider s’il faut casser une association que certains observateurs considèrent déjà comme la meilleure du football mondial, ou trouver le moyen d’aligner Konsa et Saliba ensemble dans le onze de départ.

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Souplesse tactique et perspectives

Une solution pour Arteta serait de placer Konsa au poste d’arrière droit, qu’il connaît pour l’avoir occupé en sélection anglaise. Saliba pourrait ainsi retrouver Gabriel dans l’axe de la défense, où leur association a fait ses preuves. Avec Ben White et Jurrien Timber également en concurrence pour jouer sur les côtés, Arsenal dispose actuellement d’une profondeur d’effectif sans équivalent en Premier League. Cette richesse lui donne les moyens de lutter sur plusieurs fronts, notamment en Ligue des champions et en FA Cup.