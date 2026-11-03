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Arsenal FC Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4Getty Images
Mohamed Saeed
Traduit par

Un pilier de la défense fait son retour ! Arsenal retrouve William Saliba, une bonne nouvelle qui tombe à pic pour Arteta sur le front des blessures

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Arsenal a reçu une excellente nouvelle à l’approche des fêtes : William Saliba a officiellement repris l’entraînement avec l’équipe première. Écarté des terrains depuis la Coupe du monde, l’international français a réintégré le groupe alors qu’Arsenal cherche à conserver sa place en tête de la Premier League.

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Le retour d’un pilier français

Arteta fait face à un casse-tête de sélection dont rêveraient la plupart des entraîneurs européens. Après une longue absence due à une blessure au dos contractée lors de la campagne de la France en Coupe du monde, Saliba est enfin de retour dans le groupe. Le joueur de 25 ans était un pilier de l’équipe d’Arsenal qui a mis fin la saison dernière à 22 ans d’attente pour un titre de champion. Son rétablissement marque une étape importante pour le staff médical du club. Si Arsenal s’est remarquablement bien débrouillé en son absence, le retour d’un joueur sélectionné quatre années de suite dans l’équipe type de l’année de la PFA a de quoi inquiéter ses adversaires.

Le parcours de Saliba depuis sa blessure a nécessité des précautions, avec des consultations auprès de spécialistes et une rééducation minutieuse qui lui a évité une opération. Après plusieurs semaines d’exercices individuels, il retrouve le groupe au moment idéal. Selon BBC Sport, Saliba fait partie du groupe d’Arsenal qui se déplacera pour le prochain match de Ligue des champions contre Slavia. Sa présence laisse penser que le défenseur est proche d’un retour à la compétition. Arteta retrouve ainsi une option défensive de premier plan alors que le calendrier commence à se charger.

Konsa s’impose

Pendant que Saliba suivait les rencontres depuis la touche, Ezri Konsa, arrivé cet été, a fait bien plus que combler un vide : il est sans doute devenu indispensable. Recruté à Aston Villa pour 55 millions de livres sterling, l’international anglais s’est immédiatement adapté à son nouvel environnement dans le nord de Londres. Aux côtés de Gabriel Magalhaes, Konsa a joué un rôle essentiel dans une défense qui n’a encaissé que cinq buts lors de ses neuf premiers matches. Cette solidité défensive a permis à Arsenal de reprendre la tête du classement et témoigne de la précision de son recrutement estival.

Interrogé par BBC Sport, l’entraîneur a qualifié de « remarquable » la manière dont l’ancien joueur de Villa s’est adapté. Konsa est arrivé à Londres avec une solide expérience, acquise en 286 apparitions lors de son passage dans les Midlands, marqué notamment par un sacre en Ligue Europa. Sa présence physique et sa vitesse lui ont rapidement valu l’affection des supporters de l’Emirates Stadium, en particulier après une prestation dominante lors d’une victoire historique contre Liverpool à Anfield.

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Arteta doit désormais décider s’il faut casser une association que certains observateurs considèrent déjà comme la meilleure du football mondial, ou trouver le moyen d’aligner Konsa et Saliba ensemble dans le onze de départ.

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Souplesse tactique et perspectives

Une solution pour Arteta serait de placer Konsa au poste d’arrière droit, qu’il connaît pour l’avoir occupé en sélection anglaise. Saliba pourrait ainsi retrouver Gabriel dans l’axe de la défense, où leur association a fait ses preuves. Avec Ben White et Jurrien Timber également en concurrence pour jouer sur les côtés, Arsenal dispose actuellement d’une profondeur d’effectif sans équivalent en Premier League. Cette richesse lui donne les moyens de lutter sur plusieurs fronts, notamment en Ligue des champions et en FA Cup.

J’ai commencé ma carrière journalistique en 2011, en me spécialisant dans le journalisme d’investigation. Cela m’a permis d’explorer différents domaines en profondeur et de développer de solides compétences analytiques, jusqu’à ce que je décide de me consacrer à ma première passion : le football. J’ai ensuite couvert l’équipe nationale égyptienne dans toutes ses catégories, le football mondial ainsi que d’autres sports tels que la natation, le tir et le squash.

Ma passion pour le football a commencé sur le terrain, en jouant dans les équipes de jeunes de plusieurs clubs égyptiens. À partir de là, je me suis consacré au suivi du football mondial, dès la Coupe du Monde 1998, ainsi qu’au football local en Égypte. Je ne me suis pas limité à le suivre à la télévision : je continue à assister aux matchs de mon équipe préférée, le Zamalek, le club le plus titré du XXe siècle, depuis les tribunes.

Je n’ai pas d’équipe européenne favorite, bien que je penche pour l’AC Milan en raison de mon admiration pour des stars comme George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho et Seedorf. Cela a rendu le suivi des historiques Clasico entre le Real Madrid et le Barça encore plus passionnant, tout en restant neutre dans les débats à leur sujet.

Cependant, mes meilleurs moments restent la victoire du Zamalek sur l’Ismaily et la défaite de l’Al Ahly contre l’Enppi, marquée par la tête de Sid Abdel-Naim qui offrit au Zamalek le championnat épique 2002-2003, ainsi que la douce revanche du Milan AC contre Liverpool en finale de la Ligue des Champions 2007 grâce au doublé historique d’Inzaghi.

J’ai eu la chance de travailler pour deux des principales plateformes sportives du Moyen-Orient, Kooora et GOAL.COM, ce qui m’a permis d’acquérir une connaissance approfondie du football arabe et mondial. J’ai eu l’honneur de rejoindre le Syndicat des Journalistes Égyptiens en 2022 et je me spécialise dans la rédaction de contenus sportifs optimisés pour le référencement (SEO) pour Kooora.

Mon équipe préférée de tous les temps : Buffon dans les buts ; défenseurs : Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos ; milieux de terrain : Zidane, Iniesta, Lionel Messi ; attaquants : Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Au cours de ma carrière, j’ai publié des milliers de reportages, enquêtes et articles sportifs sur Kooora et GOAL.COM. Parmi les plus marquants :

« Que penses-tu du falafel maintenant, Aboutrika ? Arnie Slot détruit le ‘Lobster Club’ et prévoit d’effacer Manchester City ! »

« Retiré du tennis mais son amour pour le Real Madrid est sans fin… Nadal qui a retiré volontairement son maillot du Barça et a créé la moitié de la fortune de Georgina ! »

« Merci au naïf Ceferin… les ambitions du plus grand ennemi de la Ligue Roshn offrent à l’Arabie Saoudite une victoire écrasante gratuitement ! »