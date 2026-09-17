« Cela m’est en réalité complètement égal que vous le leakiez plus tôt, que cela sorte plus tôt », a déclaré Klopp au sujet des nombreuses révélations en amont de ses sélections, avant de souligner : « Mais je trouve ça un peu pauvre de gagner sa vie en balançant ce genre de choses plus tôt. »

Une pique claire à l’égard des médias et des journalistes qui, ces derniers jours, avaient révélé plusieurs joueurs de sa première liste. Avant tout, ce moment particulier dans la carrière des joueurs convoqués pour la première fois se voit dévalué en raison de la chasse aux exclusivités. Il ne faut « pas toujours tout monter en épingle tout de suite », a déploré Klopp.

Dès sa conférence de presse de présentation, le technicien de 59 ans avait fixé des limites sans ambiguïté et demandé à ce que toutes les personnes impliquées apportent leur contribution au succès. Dans cette optique, Klopp avait aussi exigé que sa famille et son entourage privé soient laissés complètement en paix. Cette fois, Klopp a insisté sur le fait de préserver cette manière de faire également avec ses joueurs, afin d’éviter les bruits parasites.

Pourquoi Younes Ebnoutalib s’est-il excusé auprès de Jürgen Klopp ?

Par ailleurs, Klopp s’est aussi exprimé sur le nouveau venu Younes Ebnoutalib, qui avait lui-même rendu publique sa sélection dans un clip publié sur les réseaux sociaux. Le fait que l’attaquant de l’Eintracht Francfort, interrogé pendant qu’il faisait du shopping au sujet de sa convocation, n’ait pas gardé le silence ne posait aucun problème à Klopp. « Il a gâché la soupe de tous les leakers. Il m’a envoyé la vidéo, il s’est excusé auprès de moi », a-t-il expliqué.

Klopp a alors expliqué à Ebnoutalib qu’il ne devait « pas s’inquiéter ». « J’ai vu un garçon qui était incroyablement heureux. C’est cet enthousiasme que j’aimerais préserver chez nous tous », a-t-il déclaré, avant de mettre en avant les qualités du buteur : « Il est revenu après une grave blessure. La décision de le choisir a été prise assez rapidement au sein du staff. La première mi-temps contre l’Union (trois buts, NDLR) était super. C’est un grand talent même s’il a déjà 23 ans. Il a déjà tout vu. »