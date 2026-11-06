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Karim Adeyemi ne figure pas dans la liste de 24 joueurs retenus par la sélection allemande pour la prochaine trêve internationale. Une décision du sélectionneur Jürgen Klopp qui fait beaucoup parler.

Adeyemi a pourtant joué lors des premiers matches sous les ordres de Klopp (80 minutes contre les Pays-Bays, puis 15 minutes contre les Pays-Bas) et a bien débuté chez le champion d’Espagne, le FC Barcelone.

L’ancien international Roman Weidenfeller a expliqué dans l’émission de Sky « Triple - Der Hagedorn-Fußballtalk » : « Il a très bien commencé contre les Pays-Bas. Malheureusement, il a ensuite envoyé une grosse occasion au-dessus. Cela aurait dû être le but de la victoire pour les Allemands aux Pays-Bas. » Le champion du monde 2014 suppose toutefois que le travail défensif (insuffisant) d’Adeyemi a surtout motivé sa non-sélection : « Karim a réagi trop tard, à plusieurs reprises, pour se replier. Et cela ne plaît pas du tout à Jürgen Klopp. Bien sûr, Jürgen te laisse toujours toute liberté offensivement, mais tu dois toujours te replier. »

Weidenfeller connaît Klopp pour l’avoir côtoyé au Borussia Dortmund et, pour lui, les choses sont claires : « Je crois que ce sont ces petits détails qui finissent par déranger Jürgen et qui pourraient peut-être expliquer pourquoi il n’a pas été convoqué. Peut-être pour lui donner une petite leçon. »

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Depuis ses débuts à l’automne 2021, Adeyemi a disputé 13 matches internationaux, sans toutefois s’imposer comme titulaire en équipe nationale A. Ses performances irrégulières dans son ancien club, le Borussia Dortmund, y ont aussi contribué. Il l’a quitté cet été pour le FC Barcelone, contre une indemnité de transfert de 22 millions d’euros. Il y évolue désormais sous les ordres de Hansi Flick, l’entraîneur qui lui avait autrefois offert ses débuts avec la sélection allemande.

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« Il y a eu des voix critiques. Certains ont remis Hansi Flick en question et se sont demandé pourquoi il s’imposait de faire venir Adeyemi à Barcelone », a déclaré Dietmar Hamann, lui aussi ancien international. « Ils ont payé beaucoup d’argent pour lui, mais jusqu’ici, il a été excellent. Il a marqué des buts importants et de beaux buts, et il a aussi su, dans une certaine mesure, se mettre au service du collectif. C’est ce qu’il faut faire quand on arrive dans un club de dimension mondiale comme le FC Barcelone. Il a souvent connu des pics de forme, mais il a aussi disparu pendant de longues périodes à Dortmund. Dernièrement, il a été relativement régulier. »

Jürgen Klopp se passe de Karim Adeyemi : Dietmar Hamann est « surpris »

Adeyemi totalise sept contributions décisives (quatre buts, trois passes décisives) en 14 matches officiels cette saison avec le Barça. Hamann s’attendait à voir le joueur de 24 ans dans le groupe allemand pour les rencontres contre la Serbie (13 novembre) et les Pays-Bas (16 novembre) : « J’ai été surpris que Jürgen Klopp ne le prenne pas. Nous le savons : dans le football moderne, la vitesse est une arme redoutable. Quand on regarde l’effectif, peu de joueurs disposent de cette vitesse. »

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À la place d’Adeyemi, Klopp a convoqué aux postes de milieu offensif Said El Mala (1. FC Cologne), Derry Scherhandt (SC Fribourg), Florian Wirtz (Liverpool FC), Lennart Karl (Bayern Munich), Brajan Gruda (RB Leipzig) et Wael Mohya (Borussia Mönchengladbach), appelé pour la première fois.

Getty Images

Après quatre matches de Ligue des nations, l’Allemagne n’occupe que la troisième place du classement avec cinq points. Elle compte trois points de retard sur les deux premiers, les Pays-Bas et la Grèce. Seules les deux premières équipes se qualifiant pour le tour suivant, l’Allemagne est sous pression.

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Le groupe allemand pour les matches contre la Serbie et les Pays-Bas