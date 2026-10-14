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La star du FC Barcelone Rodri a minimisé sur le ton de la plaisanterie le dernier coup d’éclat de Lamine Yamal en Ligue des champions, laissant entendre que le geste technique spectaculaire de l’adolescent relevait davantage de la chance que d’une intention délibérée. Le milieu de terrain espagnol s’exprimait après la large victoire 4-1 des Catalans sur la pelouse de Galatasaray, qui leur permet de poursuivre leur début de campagne sans faute.

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Les stars du Barça gardent les pieds sur terre

L’équipe de Hansi Flick a poursuivi son parcours sans faute en ce début de saison en livrant une prestation dominante à Istanbul, mais les discussions d’après-match ont surtout porté sur un geste de grande classe. Lamine Yamal, joyau de La Masia, a réalisé une déviation spectaculaire, une sorte de rabona masquée, pour offrir à Anthony Gordon le deuxième but de Barcelone. Alors que le monde du football s’émerveillait, Rodri s’est empressé de ramener son jeune coéquipier sur terre en racontant, avec humour, la réaction du vestiaire à cette passe décisive.

« On lui disait qu’il l’avait un peu réussie par ricochet, qu’on ne savait pas si c’était volontaire ou non, que c’était un peu un coup de chance », a raconté Rodri à Marca en riant pendant son entretien. Malgré les plaisanteries, le milieu expérimenté a reconnu l’influence considérable que le joueur de 19 ans continue d’avoir au plus haut niveau. « Mais bon, au bout du compte, je le dis toujours, il faut provoquer ce genre de choses. Il a toujours cette volonté d’y aller et il a créé le deuxième but. » Ce mélange de fougue juvénile et d’expérience a aidé Barcelone à poursuivre sa série de victoires sous Flick.

La victoire contre Galatasaray entretient la dynamique des Blaugrana, mais Rodri a tenu à tempérer les célébrations. Le milieu a souligné que, malgré un score confortable, certaines périodes de vulnérabilité auraient pu leur coûter cher face à un adversaire plus efficace. L’ambiance en Turquie est réputée difficile à gérer et l’international espagnol a estimé que son équipe avait manqué de maîtrise à certains moments de la première période, avant de finalement prendre le dessus sur son adversaire après la pause.

Rodri a expliqué que l’équipe devait rester concentrée sur ses objectifs à long terme plutôt que sur les seuls exploits individuels. « Nous traversons une bonne période, nous avons dix sur dix, non ? Mais bon, nous cherchons toujours à nous améliorer. Je pense qu’il y a des choses très positives, et d’autres à améliorer. Nous savons que, lorsque nous jouons en Europe, il y a certaines choses auxquelles nous devons faire attention », a-t-il indiqué. Cette analyse laisse penser que l’effectif a pleinement conscience des attentes grandissantes qui accompagnent sa quête d’un titre européen cette saison.

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Les leçons tactiques du chaudron d’Istanbul

La sentinelle du milieu de terrain s’est montrée particulièrement préoccupée par la gestion des transitions défensives au cours du match. La capacité de Galatasaray à profiter de la ligne défensive haute de Barcelone et de quelques pertes de balle évitables a constitué un avertissement avant les épreuves plus difficiles qui l’attendent certainement lors des phases à élimination directe. Rodri a souligné que le premier but encaissé résultait directement d’une mauvaise gestion du rythme du match, qui avait permis à l’équipe locale de prendre confiance devant ses bruyants supporters.

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« Par exemple, leur première occasion est allée au fond. Sur ce point, nous devons progresser, et ils auraient pu marquer un deuxième but. Il faut donc en tirer les leçons, peut-être essayer d’attaquer un peu plus lentement, parce qu’au bout du compte, si vous perdez des ballons, ils partent vite en transition », a reconnu Rodri. Le capitaine de l’équipe nationale espagnole souhaite clairement que son équipe adopte une approche plus mesurée lorsqu’elle mène au score, afin d’éviter ces « dix minutes de folie » pendant lesquelles elle a perdu la maîtrise du rythme du match. Cette maturité sera essentielle à mesure qu’elle avancera dans la compétition.

Il a poursuivi : « Ce sont des matches où il faut un peu plus se maîtriser. Mais bon, une fois de plus, l’équipe a montré un caractère très important. En seconde période, quand les buts arrivent, cela permet évidemment d’en profiter un peu plus. Nous savons que ce ne sera pas toujours comme ça, que les matches seront très compliqués, surtout en Ligue des champions. Nous devons être prêts à tous les scénarios, que nous marquions ou non, et la consigne est claire : peut-être faire preuve d’un peu plus de calme pendant ces dix minutes de folie que nous avons vécues quand nous avons encaissé le but. C’est un peu la leçon à retenir aujourd’hui. »

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Anthony Gordon brille aux côtés des stars du Barça

Si Lamine Yamal et Rodri ont fait les gros titres, Anthony Gordon a lui aussi été largement salué pour sa contribution à la victoire.

« Anthony (Gordon) a également été spectaculaire. Ils nous apportent ce petit plus dont toutes les équipes ont besoin pour faire la différence et ils sont toujours disposés à aider l’équipe quand il faut garder le ballon, quand il faut ralentir un peu plus. C’est un peu là que se situe notre marge de progression », a ajouté Rodri. La complémentarité entre les nouvelles recrues et le noyau déjà en place est l’une des marques du récent renouveau de Barcelone. L’association de la vitesse de Gordon et de l’habileté de Yamal se révèle être un cauchemar pour les défenseurs du continent.

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Au bout du compte, la soirée a été une réussite pour l’équipe catalane, mais les propos de Rodri rappellent que la quête de la perfection ne s’arrête jamais. En portant un regard critique même sur ses victoires les plus nettes, le joueur expérimenté veille à ce que les plus jeunes restent concentrés sur la discipline tactique nécessaire pour remporter la Ligue des champions. Avec un Yamal qui continue de réussir des « coups de chance » capables de changer le cours des matches et un Gordon qui apporte son efficacité devant le but, Barcelone a tout d’un véritable candidat au titre, à condition de tenir compte des avertissements de son influent milieu de terrain. Sa prochaine sortie européenne permettra de vérifier s’il a retenu ces leçons, alors que la phase de groupes s’intensifie.