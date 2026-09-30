« J’ai failli devenir fou », a déclaré un Dick Schreuder soulagé après le coup de sifflet final. La raison de l’émotion de l’entraîneur du NEC Nimègue s’appelait Emre Mor. L’ailier turc, qui avait rejoint le Borussia Dortmund en 2017 pour un peu moins de dix millions d’euros depuis son pays natal, le Danemark, avait déjà fait sortir plusieurs de ses entraîneurs de leurs gonds au cours de sa carrière à cause de son indiscipline et de sa légèreté sur le plan sportif. Mais sans doute jamais d’une manière aussi absurde que ce soir du 11 août.

Le club néerlandais, surprenant troisième d’Eredivisie la saison précédente, recevait l’Olympiakos Le Pirée au 3e tour des qualifications de la Ligue des champions, soit justement l’un des anciens clubs de Mor. Le match aller s’était terminé sur un 0-0 et le duel décisif au De Goffert a mal commencé pour les locaux : l’ailier Sami Ouaissa a dû quitter la pelouse sur blessure après une bonne demi-heure de jeu.

Mor devait le remplacer. Et tout de suite, évidemment. Mais il a fallu exactement deux minutes et 49 secondes chrono en main avant que Mor n’entre sur le terrain. Parce qu’il n’arrivait pas à retirer sa boucle d’oreille.

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Emre Mor au NEC Nimègue : un incident insolite avec une boucle d’oreille avant son but de matchwinner

Oui, vous avez bien entendu : Mor se tenait sur la ligne de touche, entouré par la majeure partie du banc de Nimègue en ébullition, coach Schreuder compris, et tripotait l’oreille du joueur désormais âgé de 29 ans. Schreuder était hors de lui.

« À la fin, j’ai voulu l’arracher moi-même. La semaine dernière, il avait été autorisé à jouer avec un pansement par-dessus. À ce niveau-là, c’est terrible de jouer aussi longtemps en infériorité numérique. Ça doit vraiment changer », a-t-il ensuite déclaré. Alex Pastoor, ancien entraîneur et aujourd’hui consultant TV pour Ziggo Sport, a lancé : « Je crois qu’il s’est dit : coupez-lui carrément toute l’oreille ! »

Mor a finalement fait son entrée à la 30e minute, avec ses deux oreilles, mais conformément au règlement sans boucle d’oreille, et il est effectivement devenu l’homme décisif. Mené 0-1, Nimègue a arraché la prolongation, puis Mor a inscrit le 2-1 final à la 95e minute avant de célébrer les larmes aux yeux. C’était le premier but de Mor dans un match officiel depuis 542 jours. À l’époque, en février 2025, il évoluait encore pour le club turc de première division Eyüpspor.

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Emre Mor a manqué toute la saison 2025-2026 à Fenerbahçe

Schreuder s’est montré conciliant au sujet de l’incident de la boucle d’oreille : « Il s’est un peu racheté en inscrivant le but de la victoire. » Le fait qu’il ait ensuite sorti le joker épuisé dix minutes après son but est lié au passé flou de Mor.

Toute la saison précédente, alors qu’il était sous contrat avec Fenerbahçe, il l’avait manquée parce que le club stambouliote ne l’avait pas inscrit pour la compétition. Fener est resté silencieux sur les raisons. Des journalistes turcs ont évoqué un problème d’estomac.

Mor, petit gabarit d’1,69 m et fort en dribbles, a annoncé vouloir parler de sa dernière période difficile au moment opportun. Après cette soirée face au Pirée, il profitait avant tout de l’attention à laquelle il était habitué au début de sa carrière, mais qu’il n’avait plus ressentie depuis longtemps.

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« L’Argentine a la main de Dieu, nous avons l’oreille de Mor »

« C’est le genre de chose dont on rêve en tant que footballeur, surtout dans ma situation. Je n’ai pas vécu deux années faciles », a déclaré Mor. « Entrer en jeu dans un match aussi important et marquer le but de la victoire... je crois qu’on ne peut même pas mettre des mots sur ce que ça fait. »

Et cette histoire de boucle d’oreille ? « J’ai dit au coach : désolé, je n’avais jamais entendu dire qu’on ne pouvait pas recouvrir la boucle d’oreille avec du sparadrap », a expliqué l’international turc à 15 sélections. « Je n’arrivais pas à l’enlever, alors je l’ai simplement arrachée de mon oreille. Ça a saigné, mais tout va bien. »

Mor a aussi expliqué pourquoi il portait cette boucle d’oreille pour jouer : « Je ne la porte pas parce que je trouve qu’elle est belle. C’est quelque chose venu du Japon ou de Chine qui est censé aider à dormir. » Le journaliste Marcel Rözer a résumé la soirée dans sa chronique pour le quotidien régional De Gelderlander : « L’Argentine a la main de Dieu, nous avons l’oreille de Mor. »

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Comment Emre Mor s’est-il retrouvé aux Pays-Bas, au NEC Nimègue ?

Mais comment Mor, qui a évolué pour le Celta Vigo, Galatasaray et Fatih Karagümrük après son départ du BVB, a-t-il atterri dans l’est des Pays-Bas ? Il s’est retrouvé sur le marché en tant que joueur libre après que Fenerbahçe a décidé de ne pas prolonger son contrat. Son agent, Nima Modyr, a donc dû faire la promotion de Mor, et il l’a fait auprès de Carlos Aalbers, directeur technique du NEC depuis 2022.

« Nous nous connaissons depuis très longtemps », a déclaré l’homme de 62 ans à propos de son lien avec Modry. « Nous avons parlé au téléphone et Nima m’a expliqué la situation d’Emre. En raison de circonstances personnelles, il avait fait une assez longue pause loin du football. » Nimègue a alors invité Mor à effectuer un essai. « Nous avons longuement parlé d’Emre. Ensuite, nous avons eu un appel vidéo avec lui. Dick Schreuder a parlé avec lui alors qu’il était en vacances à Marbella. Bien sûr, tout le monde connaît Emre, mais sa carrière était sur une pente descendante. Nous allons voir si nous pouvons inverser cette tendance et si nous pouvons nous aider mutuellement. »

Mor s’est entraîné avec l’équipe et a disputé des matches amicaux comme ailier droit. Lors de sa première apparition, longue de 20 minutes, contre le club amateur De Treffers, il a offert la passe décisive du 1-1 final. Peu après, Mor était titulaire contre Duisbourg. Cela a suffi aux dirigeants. Mor a signé un contrat jusqu’en 2028.

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« Des qualités exceptionnelles » : Emre Mor blessé à Nimègue

« Je suis très reconnaissant envers le club. Ils veulent me rendre heureux à nouveau, c’était le plus important », a déclaré Mor. « Je ne vais pas négocier pour l’argent. L’argent m’est totalement égal. Désolé de le dire aussi directement. Je veux simplement reprendre du plaisir, et le club m’y aide. Tout le monde me soutient et ça fait du bien. » Aalbers aussi jubilait : « Emre a des qualités exceptionnelles. Des joueurs de son calibre sont normalement hors de notre portée. »

Nimègue n’a toutefois pas encore vraiment profité des qualités de Mor. Le club surprise de la saison passée a mal démarré la nouvelle année. En championnat, avec trois défaites en sept matches, il n’occupe que la 11e place, et le début de la phase de ligue de la Ligue Europa, après une élimination contre Bodö/Glimt en barrages de la C1, a tourné au cauchemar avec un 0-5 à la Juventus Turin.

Cela s’explique aussi par les gros soucis de blessures qui touchent le club. Mor est lui aussi concerné : il a une fois été absent pour maladie et a manqué deux rencontres en raison des séquelles d’efforts qui restaient inhabituels pour lui. « Le coach m’en demande beaucoup physiquement et je n’ai pas joué pendant toute une année, donc je dois y aller étape par étape », a-t-il expliqué.

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Emre Mor a souvent manqué de mentalité et de stabilité physique

Actuellement, Mor est absent en raison d’une blessure à l’aine, qui devrait vraisemblablement le tenir éloigné des terrains jusqu’à la mi-octobre. C’est particulièrement rageant pour lui, puisqu’il aurait pu profiter de la longue trêve internationale pour travailler en profondeur sur sa condition physique. Cela ne sera désormais possible que de manière limitée.

« Pour lui, il n’est plus question d’argent, ce n’est plus un obstacle », avait déclaré le coach Schreuder début juillet, lorsque Mor venait faire un essai chez lui. « Peut-être est-ce justement ce qui lui donne la sérénité nécessaire pour rejouer libéré. » Mais avant Schreuder, plusieurs autres entraîneurs avaient déjà nourri ce genre d’espoirs ces dernières années, à commencer par Thomas Tuchel à Dortmund et Juan Carlos Unzue à Vigo.

Presque personne n’a toutefois réussi à inculquer à Mor, étiqueté très tôt comme le « Messi turc », la bonne mentalité ainsi qu’une stabilité physique. Mor possède des qualités qui pourraient lui permettre de faire la différence. Mais il a trop souvent manqué des éléments de base du football collectif : discipline tactique, persévérance, assiduité, mais aussi sens de l’espace, prise de décision et, tout simplement, réalisme.

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Emre Mor, « seulement un perdant qui a essayé encore une fois » ?

« J’espère que ce but sera le tournant dont je vais désormais profiter », avait déclaré Mor ce soir-là, le 11 août. Il en est désormais à sept matches et 236 minutes de jeu, et à défaut d’un autre but, il a ajouté une passe décisive. Il n’a été titularisé qu’une seule fois, et jamais encore en championnat.

« Un gagnant n’est qu’un perdant qui a essayé encore une fois », a écrit Mor sur Instagram après sa signature dans le déjà neuvième club professionnel différent de sa carrière. Il est impossible de savoir pour l’instant si cette nouvelle tentative de Mor apportera réellement le tournant espéré. Mais si l’incident de la boucle d’oreille devait rester le chapitre le plus bruyant de son passage à Nimègue, cela correspondrait plutôt bien au parcours haut en couleur de Mor.

Emre Mor : les statistiques de sa carrière