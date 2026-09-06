Un penalty inoubliable : un arbitre anglais pour le choc entre le Real Madrid et l'Inter en Ligue des champions

Le Real Madrid entame son parcours en Ligue des champions face à l'Inter Milan, dans un match dirigé par l'arbitre anglais Michael Oliver, mardi soir sur la pelouse du Santiago-Bernabéu.

Oliver est l'un des arbitres les plus en vue du continent. Il s'agit de la sixième fois qu'il dirige un match de la formation madrilène dans les compétitions européennes, avec un bilan qui penche nettement en faveur du Real Madrid.

Selon le quotidien espagnol Marca, le Real Madrid n'a connu la défaite qu'une seule fois lors des cinq précédents matchs dirigés par Oliver.

L'arbitre anglais avait dirigé la rencontre entre le Real Madrid et l'Eintracht Francfort en Supercoupe de l'UEFA 2022 (2-0), le match entre Braga et le Real Madrid lors de la phase de groupes de la saison 2023-2024 (1-2), la confrontation entre l'Olympiakos et le Real Madrid lors de la précédente édition (3-4), ainsi que le match que le club madrilène a perdu face au Bayern Munich en quart de finale de la saison 2025-2026 sur le score de (1-2).

Mais le match entre le Real Madrid et la Juventus lors du quart de finale retour de la Ligue des champions de la saison 2017-2018 reste la rencontre qui a associé de manière permanente le nom d'Oliver à l'histoire récente du Real Madrid.

Ce soir-là, alors que la rencontre approchait des prolongations et que la qualification était menacée après que la Juventus eut pris l'avantage sur le score de 3-0, l'arbitre anglais a accordé un penalty en faveur du Real Madrid à la 93e minute, à la suite d'une faute de Benatia sur Lucas Vazquez, une décision qui a déclenché une tempête de polémiques.

Cristiano Ronaldo a transformé le penalty, menant le Real Madrid à la qualification pour les demi-finales.

Cette décision a provoqué une réaction furieuse de la part de la Juventus, après que Gianluigi Buffon se fut précipité vers l'arbitre avant de recevoir un carton rouge, puis lui adressa de virulentes critiques en zone mixte à l'issue du match.

Cela a valu au gardien de but une sanction infligée par l'UEFA, tandis qu'Oliver est devenu la cible d'une campagne de harcèlement condamnée par l'instance elle-même, dont les répercussions ont atteint sa famille, un épisode controversé et inoubliable de sa carrière.



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