Goal.com
En direct
Cette page contient des liens d'affiliation. Lorsque vous effectuez un achat par le biais des liens fournis, nous pouvons percevoir une commission.

NE MANQUEZ PAS UN SEUL INSTANT DE LA COUPE DU MONDE

Votre accès illimité aux résultats, aux mises à jour en direct et aux analyses
Découvrir
FBL-WC-2026-MATCH97-FRA-MARAFP

Traduit par

« Un penalty fantôme »… Les arbitres du match Maroc-France accusés de lâcheté

France vs Maroc
France
Maroc
Coupe du monde
France
Maroc
É.-U.

Attaque contre l'équipe argentine

La décision d'accorder un penalty à l'équipe de France face au Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde 2026 a suscité une vive polémique, après que le compte « Archivo Far », spécialisé dans l'analyse des décisions arbitrales, a critiqué la décision de l'arbitre argentin Facundo Tio d'accorder ce penalty.

L’arbitre argentin Facundo Tello a sifflé un penalty en faveur des Bleus à la 25^e minute après une intervention de Nasser Mazraoui sur Kylian Mbappé, puis a confirmé sa décision après consultation de la vidéo.

Kylian Mbappé s’est présenté face au ballon à la 28^e minute, mais le gardien marocain Yassine Bounou a brillé en repoussant la tentative, après avoir anticipé l’angle choisi par le capitaine français, préservant ainsi le score nul.

Après l’action, le compte « Archivo Far » a publié sur la plateforme « X » une critique acerbe de cette décision, estimant que la technologie vidéo s’était trompée en intervenant.

Le compte a jugé : « Une lâcheté totale de la part de la VAR lors du match entre la France et le Maroc ».

Il a ajouté : « Mbappé s’est effondré au sol avant tout contact avec Mazraoui. »

Et de conclure : « Il n’y avait pas penalty ; au contraire, la simulation était si évidente que Mbappé aurait mérité un carton jaune pour simulation. »

Cette action ravive la polémique habituelle autour des interventions de la VAR lors des grands matchs, même si la sélection marocaine a évité d’encaisser un but précoce grâce à la brillante prestation de Yassine Bono, qui a continué à se distinguer tout au long du tournoi.

Publicité

VOUS AVEZ APPRÉCIÉ CETTE HISTOIRE ?

Ajoutez GOAL.com à vos sources préférées sur Google pour consulter davantage de nos articles

Suivez GOAL sur Google