« Un penalty fantôme »… Les arbitres du match Maroc-France accusés de lâcheté

La décision d'accorder un penalty à l'équipe de France face au Maroc en quarts de finale de la Coupe du monde 2026 a suscité une vive polémique, après que le compte « Archivo Far », spécialisé dans l'analyse des décisions arbitrales, a critiqué la décision de l'arbitre argentin Facundo Tio d'accorder ce penalty.

L’arbitre argentin Facundo Tello a sifflé un penalty en faveur des Bleus à la 25^e minute après une intervention de Nasser Mazraoui sur Kylian Mbappé, puis a confirmé sa décision après consultation de la vidéo.

Kylian Mbappé s’est présenté face au ballon à la 28^e minute, mais le gardien marocain Yassine Bounou a brillé en repoussant la tentative, après avoir anticipé l’angle choisi par le capitaine français, préservant ainsi le score nul.

Après l’action, le compte « Archivo Far » a publié sur la plateforme « X » une critique acerbe de cette décision, estimant que la technologie vidéo s’était trompée en intervenant.

Le compte a jugé : « Une lâcheté totale de la part de la VAR lors du match entre la France et le Maroc ».

Il a ajouté : « Mbappé s’est effondré au sol avant tout contact avec Mazraoui. »

Et de conclure : « Il n’y avait pas penalty ; au contraire, la simulation était si évidente que Mbappé aurait mérité un carton jaune pour simulation. »

Cette action ravive la polémique habituelle autour des interventions de la VAR lors des grands matchs, même si la sélection marocaine a évité d’encaisser un but précoce grâce à la brillante prestation de Yassine Bono, qui a continué à se distinguer tout au long du tournoi.