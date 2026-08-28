La rencontre entre Al-Khaleej et son invité Al-Hilal, disputée au stade Prince Mohammed bin Fahd pour le compte de la quatrième journée de la Roshn Saudi League, a été le théâtre d'un fait de jeu arbitral ayant suscité une vive polémique, à la suite de l'octroi d'un penalty inhabituel en faveur des locaux durant la seconde période.

Al-Hilal avait imposé une domination totale sur le cours de la partie dès son coup d'envoi, réglant la première mi-temps par un avantage écrasant sur le score de (5-1), avant que la 64e minute ne soit le cadre d'une scène insolite lors de l'exécution d'un coup de pied de but en faveur de la formation bleue.

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Les détails du fait de jeu remontent à la passe du gardien marocain Yassine Bounou en direction de son coéquipier, le défenseur sénégalais Kalidou Koulibaly, pour engager le jeu. Toutefois, ce dernier a saisi le ballon de la main afin de repositionner celui-ci, croyant que le coup de pied n'avait pas encore été exécuté. L'arbitre de la rencontre a alors estimé que le ballon était en jeu dès l'instant où le gardien l'avait transmis, mettant la faute sur le compte de Koulibaly et accordant un penalty au milieu des protestations d'Al-Hilal.

L'assistance vidéo à l'arbitrage (VAR) a confirmé la décision de l'arbitre central, et le joueur Barrow s'est chargé de l'exécution du penalty en faveur d'Al-Khaleej. Cependant, le gardien Yassine Bounou est parvenu à réparer l'erreur de la situation en repoussant brillamment le penalty à sa manière, grâce à un déplacement astucieux destiné à déstabiliser le tireur et à protéger sa cage d'un second but.