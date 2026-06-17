Un pays participant à la Coupe du monde a été victime d’espionnage : un drone a été abattu au-dessus de son terrain d’entraînement

Un drone a été repéré au-dessus du terrain d’entraînement de l’équipe de Corée du Sud, selon le Seoul Economic Daily, qui rapporte l’incident mercredi après-midi. La police mexicaine a ouvert une enquête.

Mardi, alors que le staff disposait encore les cônes sur la pelouse de Zapopan, au Mexique, un drone a été repéré au-dessus du terrain durant une séance à huis clos.

Un agent de sécurité a repéré l’engin et alerté les militaires mexicains, qui l’ont abattu à l’aide d’ondes radio.

Le coordinateur de la sécurité sud-coréen et les militaires mexicains se sont aussitôt rendus sur les lieux, mais l’appareil avait déjà été récupéré par ses propriétaires.

L’incident a été transmis à la FIFA et la police mexicaine a ouvert une enquête.

La Corée du Sud affrontera le Mexique dans la nuit de jeudi à vendredi ; elle avait précédemment battu la République tchèque 2-1 lors de son premier match de groupe.



