Un pays du Golfe renouvelle sa confiance en Infantino à la tête de la FIFA

La Fédération des Émirats arabes unis de football a renouvelé sa confiance dans la direction de la FIFA par le Suisse Gianni Infantino, exprimant son fort soutien à l'ensemble des initiatives qui servent les fédérations nationales.

Cela intervient après que la FIFA a renoncé à sa proposition de vendre une partie des droits commerciaux de ses tournois, en particulier de la Coupe du monde.

La proposition de la FIFA avait rencontré une large opposition à l'échelle mondiale, notamment de la part de l'UEFA, qui avait annoncé le boycott de la Coupe du monde.

La Fédération des Émirats arabes unis, présidée par le cheikh Hamdan ben Moubarak Al Nahyane, a publié un communiqué officiel, diffusé sur son compte sur le site X, dans lequel elle a salué la décision d'Infantino de renoncer à la proposition « FIFA Forward Enterprise ».

Le communiqué de la Fédération émiratie a indiqué que le fait de ne pas aller de l'avant avec ce projet sert la famille du football international et préserve son unité, appelant à étudier chaque proposition avec sagesse, dans l'intérêt du jeu, de ses supporters et de sa grande communauté.

Le cheikh Hamdan ben Moubarak a souligné que la Fédération des Émirats arabes unis soutient les initiatives et les propositions visant à réaliser davantage de progrès et à préserver la cohésion de la famille du football international.

En conclusion de son communiqué, la Fédération émiratie a renouvelé sa confiance dans la direction de la FIFA par Gianni Infantino.