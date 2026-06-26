Salem Al-Dossari, le capitaine de l’équipe d’Arabie saoudite, a inscrit son nom dans l’histoire de la Coupe du monde en étant aligné d’entrée contre le Cap-Vert.

La sélection saoudienne affronte le Cap-Vert dans quelques instants au stade NRG de Houston, aux États-Unis, lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Le sélectionneur grec Georgios Donis a aligné Salim Al-Dossari pour la troisième rencontre consécutive dans le onze de départ.

Il s’agit de sa neuvième apparition sous le maillot vert en Coupe du monde, ce qui le place au deuxième rang des joueurs saoudiens les plus capés dans l’épreuve.

Il rejoint ainsi Sami Al-Jaber, Abdullah Suleiman et Hussein Abdul Ghani, seuls joueurs saoudiens à avoir atteint ce total dans l’histoire de la compétition.

À 34 ans, il peut encore prendre la première place du podium : en cas de qualification pour les seizièmes de finale, il atteindrait son dixième match et rejoindrait ainsi le record de Mohammed Al-Deayea.

À ce jour, Al-Dossari a pris part à tous les matchs de l’équipe d’Arabie saoudite lors des Coupes du monde 2018, 2022 et 2026, inscrivant trois buts qui le placent, aux côtés de Sami Al-Jaber, en tête du classement des meilleurs buteurs saoudiens de l’histoire de la compétition.