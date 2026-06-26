Salem Al-Dossari, le capitaine de l’équipe d’Arabie saoudite, a inscrit son nom dans l’histoire de la Coupe du monde en étant aligné d’entrée contre le Cap-Vert.

La sélection saoudienne affronte le Cap-Vert dans quelques instants au stade NRG de Houston (États-Unis), lors de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026.

Le sélectionneur grec Georgios Donis l’aligne ainsi pour la troisième rencontre consécutive.

Il s’agit de sa neuvième apparition sous le maillot vert en Coupe du monde, ce qui le place au deuxième rang des joueurs saoudiens les plus capés en phase finale.

Il rejoint ainsi Sami Al-Jaber, Abdullah Suleiman et Hussein Abdul Ghani, seuls joueurs saoudiens à avoir atteint ce total.

À 34 ans, il peut encore prendre seul la tête du classement en cas de qualification des siens pour les seizièmes de finale, ce qui lui offrirait un dixième match et l’égalité avec le recordman actuel, Mohammed Al-Deayea.

Rappelons qu’Al-Dossari a pris part à l’intégralité des rencontres de l’équipe d’Arabie saoudite lors des éditions 2018, 2022 et 2026, inscrivant au passage trois buts, performance qui l’installe, aux côtés de Sami Al-Jaber, au rang de meilleur buteur de l’histoire des « Verts » en Coupe du monde.