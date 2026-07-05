Des députés du Parti libéral-démocrate au Parlement britannique ont déposé une proposition officielle demandant que Harry Kane se voie décerner le titre de « chevalier » (Sir), en reconnaissance de ses exploits avec l'équipe d'Angleterre lors de la Coupe du monde 2026.

Cette demande prend la forme d’une « proposition préliminaire », déposée par la députée Laila Moran. Cette dernière a souligné que l’attaquant du Bayern Munich avait fait la fierté de la Grande-Bretagne, rappelant qu’il avait désormais dépassé la légende brésilienne Pelé au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde (13 réalisations pour le Britannique, contre 12 pour l’icône de la Seleção).

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Elle a appelé l’ensemble des députés à soutenir cette initiative et exhorté le gouvernement britannique ainsi que le palais de Buckingham à se préparer à décerner le titre de chevalier au capitaine de l’équipe d’Angleterre.

Le texte officiel de la motion précise : « Cette Chambre reconnaît les efforts de Harry Kane lors du match de l’Angleterre contre la République démocratique du Congo en Coupe du monde, mercredi dernier, salue la performance de l’équipe d’Angleterre dans son parcours en Coupe du monde 2026 jusqu’à présent, et lui souhaite bonne chance pour son prochain match contre le Mexique lundi. »

Il ajoute : « Kane a désormais inscrit plus de buts que Pelé en Coupe du monde ; il mérite donc le titre de chevalier en récompense de ses exploits, et notamment des deux magnifiques réalisations qui ont maintenu vivants les espoirs anglais de remporter le Mondial. »

Menée au score par la République démocratique du Congo en seizièmes de finale de la Coupe du monde 2026, l’Angleterre a pu renverser la vapeur grâce à deux réalisations de Kane, à la 75^e et à la 86^e minute, pour s’imposer 2-1.