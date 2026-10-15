Les espoirs d'Arsenal et de Manchester City de recruter l'une des vedettes du Real Madrid se sont envolés, après que celle-ci a accepté de prolonger son contrat avec le club espagnol, selon le site « TeamTalk » anglais.

Le site a indiqué ce jeudi que l'international turc Arda Güler, âgé de 21 ans, a accepté la semaine dernière de prolonger son contrat de deux années, le liant au Real Madrid jusqu'en 2031 au moins.

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Le joueur était une cible de plusieurs clubs de Premier League lors du dernier mercato estival, et Arsenal comme Manchester City ont manifesté un intérêt particulier pour sa signature, dans le cadre de leur recherche de renforts offensifs de haut niveau.

Et « TeamTalk » affirme que les deux clubs ont mené des discussions avec les représentants de Güler, lui ont présenté leurs projets le concernant et ont tenté de le convaincre de quitter la capitale espagnole.

Un pari manqué

Les clubs intéressés pariaient sur le fait que la situation de Güler au Real Madrid deviendrait moins stable sous la direction du nouvel entraîneur José Mourinho, ce qui aurait pu ouvrir la porte à un départ. Mais le joueur a obtenu des garanties de la direction du club madrilène, selon lesquelles il fait partie intégrante de ses plans à long terme.

Le Turc est également proche du président du club, Florentino Pérez, ce qui renforce son statut au sein du Real.

Et malgré l'attrait des offres d'Arsenal et de City, la mission des deux clubs anglais s'est compliquée, après que Mourinho a affiché clairement son admiration pour le joueur.

Cela s'est traduit dans son temps de jeu, puisqu'il joue régulièrement depuis l'arrivée du technicien portugais, et il a délivré deux passes décisives lors de la victoire du Real Madrid face à la Roma (4-3), hier mercredi soir.

La même source ajoute que Chelsea, Liverpool et Manchester United ont également pris contact avec les représentants de Güler au cours de l'année en cours, ce qui reflète l'ampleur de l'intérêt que suscite le meneur de jeu turc.



