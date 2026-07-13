Selon la presse espagnole, Mikel Oyarzabal, l’attaquant de la Roja, est impliqué dans un pari insolite avec l’un de ses proches à l’occasion de la Coupe du monde 2026.

Selon le quotidien espagnol Marca, l’attaquant ibérique et son ami Mikel Vitoris ont lancé un pari insolite à la veille du match contre la France : Oyarzabal pourrait conclure une saison exceptionnelle en atteignant la finale de la Coupe du monde, tandis que Vitoris s’apprête à signer un contrat d’assurance des plus originaux.

Mikel Vitoris, l’un des meilleurs amis d’Oyarzabal, a lancé en plaisantant lors du tournage d’une émission spéciale de « Marca » avant la Coupe du monde : « Savez-vous combien de contrats d’assurance vous me faites perdre ? ».

Pour saisir l’origine de cette boutade, il faut remonter à deux mois, lorsque l’équipe de Marca s’est rendue à Eibar pour retracer les débuts d’Oyarzabal à travers les témoignages de ses proches, qui ont partagé son enfance, son adolescence, ses études et sa vie en colocation.

Mikel Vitoris, l’un de ces proches, a toujours accompagné Oyarzabal et travaille aujourd’hui dans une compagnie d’assurance.

Pendant que l’équipe de « Marca » installait le plateau pour l’interview, Vitoris, dans un éclat de rire, a lancé un pari audacieux : « Le temps que vous mettrez à tout préparer, j’aurais pu signer 20 contrats d’assurance. »

L’entretien, riche en anecdotes sur les débuts d’Oyarzabal et son côté humain, s’est conclu par une proposition du journaliste de Marca à Vitoris : « Si l’Espagne remporte la Coupe du monde, je reviendrai te voir et je souscrirai une police d’assurance pour te dédommager du temps que nous t’avons fait perdre », a-t-il lancé, sourire aux lèvres.

Il a tenu ces propos en précisant qu’il ignorait tout du contenu d’un contrat d’assurance et qu’il n’en avait jamais souscrit.

La Roja n’est plus qu’à 180 minutes d’obliger le journaliste de Marca à honorer sa dette, dans un pari où Oyarzabal a joué les catalyseurs.

Reste à savoir si l’attaquant basque inscrira un but décisif qui contraindra le journaliste de « Marca » à se rendre à Eibar pour souscrire la police d’assurance promise.

Marca conclut : « Oyarzabal connaît les détails de ce pari et nous espérons que cela lui donnera une motivation supplémentaire, même infime, pour rentrer au pays avec la Coupe du monde et contraindre le parieur à tenir sa promesse. »