Certes, la comparaison est assez caricaturale et ne tient pas totalement la route sur certains points. Mais dans le fond, elle est malgré tout assez juste : le Hertha BSC dégage ces jours-ci un parfum de Paris Saint-Germain.

Pourquoi ? On le sait, le PSG a couru pendant des années après son grand objectif, celui de décrocher enfin le premier titre de Ligue des champions de son histoire. Des superstars grassement payées comme Neymar, Kylian Mbappé et Lionel Messi étaient censées emmener les Parisiens là où ils voulaient tant aller, mais ils ont toujours échoué. Et puis, lors de la première année où aucun de ces trois phénomènes écrasants n’était plus là, cela a soudainement marché pour soulever la coupe aux grandes oreilles. Et la saison suivante, même une deuxième fois dans la foulée.

Du côté du Hertha, la mise en scène du « Big City Club », qui s’est soldée par un échec retentissant et voulait s’installer durablement sur la scène européenne, ne remonte qu’à quelques années. L’envolée n’a jamais quitté le papier pour devenir réalité et a fini à la poubelle au plus tard avec la relégation en 2023. Ensuite, le Hertha a dû revoir ses ambitions à la baisse, tout en restant une place forte clinquante dans le cosmos de la 2. Bundesliga, du moins en ce qui concerne les grands noms recrutés dans l’espoir de ramener ce club historique de la capitale là où, selon sa propre conception, il doit être, à savoir en Bundesliga. Ils s’appelaient Fabian Reese, Michael Cuisance, Diego Demme ou encore Michal Karbownik. Mais le projet montée est toujours resté sans succès au cours des trois dernières années.

Pourquoi le Hertha BSC a-t-il vendu Fabian Reese et compagnie ?

Cela va-t-il changer précisément maintenant que les principales stars et les plus gros salaires ont en grande partie disparu ? Contrairement au PSG, le Hertha a tout simplement des raisons financières pour expliquer cette saignée de prestige. Le club berlinois, à court d’argent, a besoin de liquidités pour réduire peu à peu sa montagne de dettes et a donc été contraint de vendre ses joueurs les plus renommés. Pour Reese (au VfL Wolfsbourg), le gardien Tjark Ernst (à Feyenoord Rotterdam) et Cuisance (au RC Lens), un total de 16,5 millions d’euros a été encaissé en indemnités de transfert. À cela s’ajoutent les hauts salaires économisés, que le club n’a plus à verser non plus à Karbownik (libre vers Basaksehir) et Demme (fin de carrière).

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Et comme des joyaux maison comme le supertalent Kennet Eichhorn (au Bayer Leverkusen) et l’attaquant Marten Winkler (au RSC Anderlecht) ont eux aussi été vendus, le Hertha a enregistré durant l’été près de 30 millions d’euros de recettes sur le marché des transferts. En face, il y avait un scepticisme généralisé sur la manière dont la Vieille Dame, encore présentée un an plus tôt comme le candidat numéro un à la montée, allait pouvoir compenser sportivement cette énorme perte de qualité.

Une saison compliquée, avec un risque de chute, se profilait-elle ? D’autant que, deux semaines avant le début de la saison, aucun renfort n’était encore venu compenser les nombreux départs de renom. Les Berlinois étaient alors les seuls parmi les 36 clubs des première et deuxième divisions allemandes à n’avoir encore recruté aucun nouveau joueur. « Nous devons croire que cette stratégie va fonctionner. Ce club mérite que nous fassions les choses de manière sérieuse et solide », avait demandé le directeur général Dr Peter Görlich, appelant à la patience.

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Environ deux mois et demi plus tard, le Hertha a, dans un premier temps, transformé les points d’interrogation de l’été en énormes points d’exclamation. Seul club de 2. Bundesliga encore sans la moindre perte de point, le club de la capitale occupe la tête du classement avec six victoires lors de ses six premiers matches et possède déjà un petit matelas de sept points d’avance sur le relégué Wolfsbourg, quatrième. Ce fameux « mini-effet PSG » s’est donc produit, du moins à l’instant T.

Ce qui caractérise le nouveau style de jeu du Hertha BSC

« Nous avons mis en place une nouvelle manière de jouer », explique l’entraîneur Stefan Leitl, que le club a maintenu malgré une saison précédente décevante, pour qui cette évolution du jeu constitue l’un des piliers de ce départ de rêve. Les grandes lignes du nouveau football du Hertha : très haute intensité, homme contre homme sur tout le terrain, pressing plus haut et plus agressif, avec en plus une projection directe vers le but après les récupérations. En bref : le jeu des Berlinois est devenu plus courageux et plus audacieux, moins sage que par le passé récent.

« Nous jouons avec intensité, tout en proposant aussi de bonnes choses sur le plan footballistique. Nous sommes courageux, nous sommes dominants », a expliqué Leitl à Bild, en soulignant que cette nouvelle approche était « mieux adaptée à l’effectif disponible ». Dans le même esprit, le défenseur central Niklas Kolbe, qui forme dans l’axe un duo de très haut niveau avec le pur produit du club Linus Gechter, déclarait récemment sur le site du Hertha : « Ce style de jeu me convient très bien, parce que je m’appuie beaucoup sur ma vitesse. Quand on se retrouve en un-contre-un ouvert sur presque tout le terrain – parfois je suis près de la surface adverse, mais je dois revenir dans la nôtre en quelques secondes – cela provoque beaucoup de duels à la course. Et dans ceux-là, je ne me sens pas mal à l’aise, bien au contraire. Je pense clairement que mes points forts résident dans la défense des ballons profonds. »

Les quelques ajouts que le Hertha a tout de même réussi à effectuer se sont, jusqu’ici, en grande partie déjà révélés être des renforts judicieux. En tête, Oluwaseun Adewumi, le seul des quatre nouveaux à avoir pu être recruté avant la 1re journée. Le joueur autrichien de 21 ans, prêté par le FC Burnley, a déjà inscrit trois buts lors de ses six apparitions en championnat et apporte énormément de dynamisme en attaque.

Le nouveau venu Pedersen s’enthousiasme pour le nouveau football du Hertha : « J’adore ça »

Mads Pedersen, arrivé du FC Augsbourg pour la modique somme de 150 000 euros et seul renfort pour lequel une indemnité a été payée, s’est imposé à gauche dans la défense à quatre sans aucun temps d’adaptation et s’est révélé être une totale réussite, avec déjà deux passes décisives. « C’est fou ce qui se passe ici. Nous jouons avec beaucoup de risque. J’adore ça. Le coach me permet de beaucoup me projeter vers l’avant », s’est enthousiasmé Pedersen après le 2-1 à Dresde juste avant la trêve internationale, sixième victoire en six matches de 2. Bundesliga 2026/27.

Farid Alfa-Ruprecht, prêté par le Bayer Leverkusen, a au moins déjà démontré ses qualités de joker en inscrivant tout à la fin le troisième but libérateur lors du 3-1 à Osnabrück. Seul l’avant-centre Gustaf Nilsson, prêté par le Club Bruges, n’a pas encore laissé de trace jusqu’ici et a encore besoin d’un peu de temps d’adaptation.

Mais de toute façon, le Hertha peut aussi compter sur une ou deux révélations internes, devenues soudain bien plus importantes. Le milieu Kevin Sessa et l’élément offensif Jon Dagur Thorsteinsson, par exemple, illustrent ce phénomène de joueurs auparavant presque déjà rayés de la carte, qui occupent tout à coup un rôle tout autre lorsque les départs de noms établis leur ouvrent l’espace nécessaire.

Alors que Sessa n’était le plus souvent qu’un joueur à temps partiel la saison passée et que Thorsteinsson, en raison d’un temps de jeu quasiment inexistant au terme du premier semestre 2026, avait encore été prêté à Brann Bergen en Norvège, le duo est désormais absolument indiscutable et prend chacun une grande part dans cet excellent début de saison. « Notre Messi islandais », a plaisanté Pedersen, admiratif, au sujet de Thorsteinsson après que ce dernier eut provoqué le retournement de situation à Dresde grâce à deux superbes frappes lointaines.

Les produits du centre maintiennent haut l’ADN du Hertha

Autre effet secondaire positif de cette cure d’austérité forcée : le Hertha poursuit de manière conséquente la voie annoncée depuis un certain temps déjà, consistant à offrir davantage de chances chez les professionnels aux garçons berlinois issus de sa propre académie. Soufian Gouram, 20 ans, arrivé au Hertha à 13 ans, joue régulièrement, tandis que Boris Mamuzah Lum, 19 ans, frappe lui aussi à la porte, tout comme Selim Telib, 20 ans, et Jerome Diallo, 17 ans. Gechter et Julian Eitschberger, deux produits du club, sont titulaires, tandis que Pascal Klemens et Marton Dardai, deux autres joueurs formés au club, occupent des rôles importants dans l’effectif. Ils incarnent l’ADN du Hertha, apportent de l’identification et de l’authenticité.

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« J’ai vraiment le sentiment que tout le monde a compris de quoi il s’agit », dit justement Leitl. Cette équipe, qui a perdu tant de qualité durant l’été, s’est de nouveau trouvée elle-même et la cohésion semble être au rendez-vous. Un rituel culinaire mis en place en ce début de saison en est aussi un signe : après chacune de ses quatre victoires en déplacement en championnat, l’équipe est allée au complet manger encore un döner à Berlin-Charlottenbourg, célébrant ainsi les trois points parfois jusque tard dans la nuit. « Je n’avais encore jamais goûté un döner berlinois avant, c’est incroyablement bon. Nous, les nouveaux, avons immédiatement le sentiment que nous formons tous une famille. L’équipe est exceptionnelle », s’enthousiasme la recrue Pedersen.

Autre indice d’un bon état d’esprit : le Hertha a récemment géré des situations compliquées sur le terrain de manière impressionnante. Lors du 5-3 à Brunswick, un retard de 0-2 a été renversé, et à Dresde aussi, le club est revenu après avoir été mené 0-1. Quant au 2-1 contre Magdebourg, les Berlinois l’ont tenu jusqu’au bout malgré l’expulsion du patron du milieu Paul Seguin (deuxième carton jaune) après un peu plus d’une heure de jeu.

Avec le plein de points et une confiance débordante, le Hertha doit désormais confirmer ce départ de rêve au cours des prochaines semaines et des prochains mois pour redevenir réellement un club de première division en 2027. Peut-être avec une motivation supplémentaire : alors que l’Union a depuis longtemps remplacé le Hertha comme numéro un de la capitale, un renouveau semble aussi possible sur ce plan. Car au début de saison enthousiasmant du Hertha répond, on le sait, un départ cauchemardesque des Eisernen un étage plus haut : avec un point en quatre matches, l’Union est avant-dernier. Et ainsi, le Hertha nouvelle formule pourrait aussi retrouver le statut de première force à Berlin.