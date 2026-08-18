Al-Ahli d'Arabie saoudite se prépare à vivre un parcours ardu lors de la phase de championnat de la Ligue des champions d'Asie Elite 2026-2027, après que le tirage au sort effectué dans la capitale malaisienne, Kuala Lumpur, l'a placé face à face avec les cadors du Golfe et de l'Asie centrale.

Le champion d'Asie entame son parcours par un choc de haut niveau à domicile face à Al-Aïn des Émirats arabes unis, dans une rencontre à forte saveur de revanche et de ferveur populaire, avant de prendre la route pour deux déplacements consécutifs face à Al-Sadd du Qatar à Doha, puis Nasaf d'Ouzbékistan, dans l'un des voyages asiatiques les plus difficiles.

Al-Ahli revient ensuite à ses bases pour disputer deux rencontres consécutives sur son terrain, où il accueille Shabab Al-Ahli des Émirats arabes unis dans un derby du Golfe très attendu, puis Al-Gharafa du Qatar, une occasion en or de récolter six points pour renforcer ses chances de qualification.

Dans les phases décisives, Al-Ahli se déplacera chez Al-Wasl des Émirats arabes unis, avant de recevoir Pakhtakor d'Ouzbékistan à Djeddah, pour conclure son parcours dans la phase de championnat par un nouveau voyage au Qatar afin d'affronter Al-Shamal du Qatar, dans une dernière journée qui pourrait s'avérer décisive pour le ticket vers les phases à élimination directe.