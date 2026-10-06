La défaite de la sélection des Émirats arabes unis face à son homologue d'Arabie saoudite en finale de la Coupe du Golfe arabe « Golfe 27 » n'a pas été qu'une simple nouvelle chute dans un match décisif : elle est venue prolonger un paradoxe historique étrange qui poursuit les Émirats chaque fois que les épreuves du tournoi se déroulent sur le sol saoudien.

La sélection saoudienne a su conclure la finale en sa faveur sur le score de 2-0, pour être sacrée championne devant son public et ajouter une nouvelle page à la série de résultats défavorables à la sélection émiratie lorsqu'elle se rend sur le sol saoudien pour participer à la Coupe du Golfe.

Les Émirats ne connaissent pas le chemin de la victoire en Arabie saoudite

Ce paradoxe remonte à quatre éditions précédentes de la Coupe du Golfe disputées en Arabie saoudite, où la sélection émiratie a souffert d'une malchance manifeste face au pays hôte, après avoir perdu trois matchs, tandis qu'une autre confrontation s'est soldée par un match nul, sans que les Émirats ne parviennent à décrocher la moindre victoire.

Ces résultats constituaient un indicateur historique marquant avant la finale du Golfe 27, d'autant plus que la sélection émiratie abordait le match avec l'ambition de briser cette série négative et de remporter le titre aux dépens du pays hôte, mais elle s'est retrouvée de nouveau face à l'histoire.

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Au coup de sifflet final de la finale, la confrontation du Golfe 27 est devenue la cinquième fois que la sélection émiratie se montre incapable de s'imposer dans une édition de la Coupe du Golfe organisée en Arabie saoudite, prolongeant ce paradoxe apparu il y a plusieurs années et dont les Émirats ont vécu un nouveau chapitre.

L'Arabie saoudite écrit le chapitre le plus important

Cette fois, il ne s'agissait pas d'un simple match de phase de groupes ou d'une confrontation anodine : elle est survenue au moment le plus propice pour rendre ce paradoxe historique encore plus cruel pour la sélection émiratie, après que celle-ci s'est heurtée à l'Arabie saoudite en finale, sur son sol et devant son public.

En face, la sélection saoudienne a exploité l'occasion de la meilleure manière possible et a réussi à l'emporter deux buts à zéro, pour s'adjuger le titre et confirmer que les confrontations contre les Émirats en Arabie saoudite ont continué de lui offrir un avantage historique évident, la malchance des Émirats s'étant transformée en un nouveau facteur dans le sacre du pays hôte.

Ainsi, la sélection saoudienne ne s'est pas contentée de remporter le Golfe 27 aux dépens des Émirats : elle a aussi mis un nouveau terme à une série historique qui s'est étendue sur cinq éditions, l'Arabie saoudite demeurant une fois de plus le théâtre de l'un des paradoxes les plus marquants de l'histoire des confrontations de la sélection émiratie en Coupe du Golfe.