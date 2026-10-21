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FC Bayern München v RB Leipzig - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Loai Mohamed
Traduit par

Un palmarès légendaire et un paradoxe fascinant : le Bayern Munich craint de revivre le cauchemar de Manchester City

Bayern Munich vs Arsenal
Bayern Munich
Arsenal
Ligue des Champions
Allemagne
Angleterre

Arsenal se heurte à la forteresse de l'Allianz Arena

Le Bayern Munich aborde le choc attendu face à Arsenal avec des statistiques remarquables en ce qui concerne ses matches à domicile lors de la première phase de la Ligue des champions, mais ce qu'a réalisé Manchester City il y a environ 13 ans redonne de l'espoir à la formation londonienne.

Le Bayern Munich se prépare à accueillir Arsenal au stade de l'« Allianz Arena » ce mercredi soir, dans l'une des affiches de la troisième journée de la phase de ligue de la compétition continentale.

Selon les statistiques du site officiel de la Ligue des champions, le Bayern Munich n'a plus connu la défaite lors de ses 39 derniers matches disputés à domicile en phase de groupes ou en phase de ligue, avec 37 victoires et deux nuls à la clé.

Mais, paradoxe, sa dernière défaite à domicile dans cette phase est survenue face à une équipe anglaise, lorsqu'il s'est incliné devant Manchester City sur le score de 3-2 en décembre 2013, ce qui ouvre une porte à Arsenal.

Le Bayern Munich a par ailleurs marqué lors de ses 23 derniers matches de Ligue des champions, et ses huit dernières rencontres dans la compétition ont été le théâtre de 44 buts, soit une moyenne de 5,5 buts par match.

La formation bavaroise s'est imposée dans 8 de ses 15 confrontations précédentes face à Arsenal en Ligue des champions, contre 4 victoires pour l'équipe anglaise.

En revanche, Arsenal a remporté ses 14 derniers matches en phase de ligue de la Ligue des champions, dont 7 de ces victoires obtenues à l'extérieur.


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