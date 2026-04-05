« Un palais et un penthouse valant des millions »… Henry touche un salaire hebdomadaire comparable à celui des joueurs de Premier League

Un article publié ce dimanche dans la presse britannique a révélé une grande surprise concernant l'ancienne star française Thierry Henry, qui a pris sa retraite il y a environ 12 ans.

Henry a été commentateur sportif régulier sur la chaîne Sky Sports entre 2015 et 2018, mais il a quitté la chaîne pour se consacrer à l'entraînement.

L'ancien international français a entraîné l'équipe nationale des moins de 21 ans et l'équipe olympique de son pays, ainsi que Monaco et Montréal.

Il a occupé deux fois le poste d'entraîneur adjoint de la sélection belge sous la direction de Roberto Martínez.

Actuellement, Henry travaille toujours comme analyste sportif pour CBS Sports et Amazon Prime Video, et il a signé un contrat avec Fox Sports pour couvrir la Coupe du monde l'année prochaine.

Le journal « The Sun » a indiqué que, bien que la légende d'Arsenal ait pris sa retraite il y a 12 ans, ses revenus actuels sont comparables à ceux des joueurs actuels de la Premier League.

Le journal précise qu'Henry gagne près de 100 000 livres sterling par semaine, un chiffre que touchent actuellement les joueurs de Premier League.

Grâce à ses activités dans le domaine de l'analyse sportive, du sponsoring, des investissements, des contrats d'édition, des apparitions publiques et de l'immobilier, les revenus de cet homme de 48 ans restent au niveau de ceux de la Premier League.

Les derniers chiffres de Cluemere Ltd, la société utilisée par la star française pour ses intérêts commerciaux, montrent que son entreprise dispose d'actifs d'une valeur de 931 781 livres sterling, dont 833 290 livres sterling en espèces en banque.

Le portefeuille immobilier d'Henry comprend un manoir d'une valeur de 10 millions de livres sterling à Hampstead, à Londres, et un appartement-terrasse à New York d'une valeur de 12 millions de livres sterling.

Il est l'un des propriétaires du club de football italien de Côme, dirigé par son ancien coéquipier d'Arsenal, Cesc Fàbregas.

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