« Un p.tain de paresseux », une légende de Liverpool allume Pogba

L’avenir de Paul Pogba est sur toutes les lèvres depuis que le milieu de terrain français est testé positif à la testostérone.

Alors qu’il était concerné par une autre affaire extra sportive avec son frère Mathias, Paul Labile Pogba fait désormais objet de dopage. Le milieu de terrain français est testé positif à la testostérone suite au verdict du Tribunal national antidopage rendu public par l’agence italienne antidopage (Nado).

Pogba risque gros

Ami à l’infirmerie en raison des pépins physiques depuis son retour à la Juventus Turin l’été dernier, Paul Pogba a repris la saison avec la Vieille Dame cet été. Mais le champion du monde 2018 se voit face à un autre problème. Il a été testé positif à la testostérone (une substance interdite au joueur même sur recommandation médicale) le 20 août dernier alors que la Juventus s’imposait en déplacement contre Udinese (0-3).

« Le Tribunal national antidopage informe que conformément à la recommandation du procureur national antidopage, il a prononcé la suspension à titre provisoire de Paul Labile Pogba », a indiqué l’agence Nado dans un communiqué à l’AFP, le 11 septembre. La sanction a été prononcée pour « violation des articles 2.1 et 2.2 pour la présence des substances prohibées suivantes : métabolites de testostérone », a ajouté Nado dans la note.

L'article continue ci-dessous

Selon la législation italienne en vigueur, l’international milieu de terrain central tricolore (91 sélections, 11 buts) risque entre 2 et 4 ans de suspension de toute activité liée au sport. Récemment, le joueur a admis avoir pris de la testostérone sans le savoir, puisqu’il aurait été trompé par son médecin personnel américain.

Une légende de Liverpool tacle Paul Pogba

Ancien international milieu central écossais (59 capes, 04 buts) passé par Liverpool entre 1978 et 1984, Graeme James Souness n’a pas fait cadeau à l’ancien de Manchester United, qui est désormais écarté des terrains jusqu’à nouvel ordre. Dans le podcast It’s All Kicking Off, l’ancien de la Sampdoria a montré son amertume envers le Français.

« C’est un joueur extrêmement talentueux qui devrait faire partie des meilleurs milieux de terrain du monde. Mais c’est un p.tain de paresseux. Il suffit de se rappeler de la façon dont il tirait les penaltys. C’était lui qui voulait être la star de la série. S’il est paresseux pendant les matches, il le sera également à l’entraînement », a déclaré Graeme Souness, qui n’a tout de même pas caché son admiration pour le champion du monde 2018.