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Le match de Carabao Cup entre Arsenal et Fleetwood Town a connu une interruption insolite mardi soir : un drone non autorisé a contraint les officiels à suspendre le jeu. La rencontre du quatrième tour avait commencé depuis quelques minutes seulement lorsque l’objet mystérieux a été repéré, suscitant des inquiétudes pour la sécurité au Highbury Stadium.

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Un mystère à Highbury interrompt le match de coupe

La Coupe de la Ligue anglaise réserve souvent des rebondissements inattendus, mais peu auraient pu prévoir ce qui s’est passé lors du déplacement d’Arsenal à Fleetwood Town. Quelques instants seulement après le coup d’envoi, le match a été brusquement interrompu lorsqu’un mystérieux drone s’est mis à stationner juste au-dessus du terrain.

Pour le club de League Two, cette rencontre face au géant de Premier League était un grand événement. Pourtant, l’attention s’est rapidement détournée du terrain vers le ciel, joueurs et supporters observant la scène avec une totale stupéfaction. L’arbitre Michael Salisbury a dû intervenir immédiatement, arrêtant le jeu à la huitième minute pour consulter les responsables de la sécurité du stade et les deux staffs techniques.

L’ambiance au Highbury Stadium, électrique avant le coup d’envoi, a laissé place à la confusion alors que l’interruption se prolongeait pendant près de dix minutes. Les joueurs sont d’abord restés sur la pelouse, échangeant des passes pour rester en mouvement, avant que l’arbitre ne demande finalement aux deux équipes de rejoindre la ligne de touche pendant que la situation était évaluée. Selon SkySports, certains spectateurs ont même plaisanté sur la présence d’extraterrestres tandis que l’objet volant non identifié restait immobile au-dessus de l’une des tribunes, offrant une scène rarement vue dans le football professionnel anglais.





La police intervient pour rétablir l’ordre

Les protocoles de sécurité ont été immédiatement activés, les responsables de Fleetwood Town ayant confirmé que le drone n’était pas un appareil autorisé utilisé par le club ou les équipes chargées de la retransmission. La situation nécessitait une intervention rapide des autorités locales pour que le match puisse reprendre en toute sécurité, sans nouvelle interruption.

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Selon The Sun, la police a dû intervenir pour informer les officiels du match qu’elle avait retrouvé la personne qui pilotait l’appareil. Le jeu a ainsi pu reprendre une fois la sécurité de l’espace aérien garantie.

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L’interruption a duré environ huit minutes au total, pendant lesquelles le public s’est amusé à entonner divers chants au sujet du visiteur aérien. Lorsque le drone s’est finalement éloigné du stade, la tension est retombée et l’attention s’est reportée sur le duel entre David et Goliath sur le terrain. Le jeu a finalement repris par une balle à terre, comme l’a confirmé Sky Sports, après le feu vert du responsable de la sécurité du stade.

Arteta et Arsenal restent concentrés

Malgré cette distraction, l’équipe de Mikel Arteta devait rester concentrée face à une formation de Fleetwood qui avait atteint le quatrième tour sans encaisser le moindre but dans la compétition. Avant le match, l’entraîneur d’Arsenal avait souligné l’importance de respecter l’adversaire, déclarant : « Notre réputation, notre fierté, tout est en jeu. Alors, chaque fois que vous disputez un match de football, et particulièrement contre une équipe d’une autre division, respectez le jeu, respectez chaque adversaire parce qu’il le mérite, puis essayez de gagner et de jouer un peu mieux que lui », selon The Independent.

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L’Espagnol a poursuivi son analyse de cette rencontre en soulignant les dangers inhérents aux matches de coupe : « Nous connaissons le risque et, dans le football, les choses peuvent devenir très équilibrées dès lors que l’on parvient à rivaliser sur certains points. C’est pourquoi nos fondamentaux et nos habitudes doivent être à un niveau exceptionnel pour que nous puissions gagner le match. »