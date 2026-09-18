Le FC Barcelone possède un bilan remarquable face au Séville FC en Liga, à la veille du choc attendu entre les deux équipes, demain samedi, lors de la septième journée du championnat.

Selon le réseau spécialisé dans les statistiques « Opta », le Barça a remporté 8 de ses 9 derniers matchs disputés face au Séville FC en Liga, l'unique défaite au cours de cette série ayant été concédée sur le score de 4-1 en octobre 2025.

Le club catalan a également marqué au moins un but lors de chacun de ses 12 derniers déplacements face au Séville FC dans la compétition, pour un total de 29 buts.

Le Séville FC s'est imposé lors du dernier match qu'il a accueilli face au Barça en Liga, sur le score de 4-1 en octobre 2025, après avoir échoué à s'imposer lors de ses neuf précédentes rencontres face au club catalan, avec 3 nuls et 6 défaites.

Le club andalou n'a plus réussi à enchaîner deux victoires consécutives à domicile face aux Blaugrana dans la compétition depuis 2007, sous la direction de son entraîneur Juande Ramos, lorsqu'il avait décroché deux succès de suite.

Le Barça n'a concédé que deux défaites lors de ses 20 derniers matchs disputés à l'extérieur face aux clubs andalous en Liga, contre 13 victoires et 5 nuls.

La première défaite est survenue sur le score de 1-0 face à Almería en février 2023, lorsque Xavi et Rubi entraînaient respectivement le Barça et Almería, tandis que la seconde a été concédée sur le score de 4-1 face au Séville FC en octobre 2025, sous la direction respective de Hansi Flick et Matías Almeyda.

Le Barça a inscrit 28 buts en Liga cette saison, réalisant ainsi son meilleur total offensif de son histoire à ce stade de la compétition.

Ce record n'a été précédé que par le Séville FC, qui avait marqué 32 buts après ses 6 premiers matchs lors de la saison 1940-1941, soit le total le plus élevé de l'histoire du championnat à ce stade.

Le Séville FC a récolté 13 points lors de ses 6 premiers matchs en Liga cette saison, après avoir décroché 4 victoires et un nul pour une défaite, égalant ainsi son meilleur départ dans la compétition depuis la saison 2017-2018, lorsqu'il avait également totalisé 13 points, avant de terminer la saison à la septième place.

Le Barça a marqué 4 buts ou plus lors de chacun de ses 3 derniers matchs disputés à l'extérieur en Liga.

La dernière fois que l'équipe a inscrit 4 buts ou plus lors de 4 matchs consécutifs à l'extérieur remonte à novembre 2012, sous la direction de son entraîneur Tito Vilanova.

Le Séville FC a lancé le plus grand nombre d'attaques placées parties du dernier tiers offensif en Liga cette saison, avec un total de 221 attaques.

De son côté, le Barça domine la compétition en matière de nombre d'attaques comptant 9 passes ou plus, avec 166 attaques, et détient également le plus grand nombre de frappes issues de ces attaques, avec un total de 126 frappes, ainsi que le plus grand nombre de buts qui en découlent, avec 26 buts.

Raphinha, joueur du Barça, a contribué directement à 12 buts en Liga au cours de la saison 2026-2027, après avoir inscrit 9 buts et délivré 3 passes décisives, tandis que Lamine Yamal a contribué à 9 buts, avec 7 buts et deux passes décisives, ce duo constituant les joueurs ayant le plus contribué offensivement dans les cinq grands championnats européens cette saison.

Raphinha a marqué contre le Séville FC en Liga plus que face à tout autre adversaire, avec un total de 6 buts.

Le joueur brésilien a également contribué à au moins un but lors de 5 des 6 matchs qu'il a disputés face au club andalou dans la compétition, après avoir inscrit 6 buts et délivré deux passes décisives, dont un triplé lors de la dernière confrontation entre les deux équipes en février de cette année.

Luis García, entraîneur du Séville FC, s'est incliné lors de ses 8 derniers matchs disputés face au Barça en Liga, ce qui constitue sa plus longue série de défaites face à un même adversaire dans l'histoire de ses participations à la compétition.



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