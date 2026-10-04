« Après le transfert au VfB, nous avons eu un ou deux désaccords, c’est pourquoi nous avons mis fin à la collaboration en tant que famille », a expliqué Pejcinovic. « Mon père a repris cela en main et je vais maintenant voir comment aborder les prochaines étapes. Depuis que c’est connu, le téléphone sonne aussi une ou deux fois de plus par jour. »

Avec une indemnité de transfert de 25 millions d’euros, versée cet été par le VfB au relégué de Bundesliga, le VfL Wolfsburg, le gaucher est devenu la deuxième recrue la plus chère de l’histoire du club stuttgartois. Le joueur de 21 ans regarde cette somme élevée avec des sentiments partagés.

« Avant mon transfert, je me suis déjà demandé si je devais vraiment y penser. Car il y aura toujours des voix extérieures pour dire : il était trop cher. Malgré cela, mon attention sur le terrain n’en sera pas influencée, que j’aie coûté cinq ou 50 millions d’euros », a déclaré Pejcinovic.

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Dzenan Pejcinovic est le deuxième transfert le plus cher de l’histoire du VfB

L’attaquant est toutefois conscient de la pression qui accompagne cette étiquette de prix : « Bien sûr, l’indemnité n’est pas minime, surtout pour le VfB : je sais qu’avec cela, je suis la deuxième recrue la plus chère de l’histoire du club. Mais je ne me dis pas pour autant qu’il faut encore davantage de ma part. J’ai ma propre ambition, et cela suffit largement. »

Le début sur le plan sportif à Bad Cannstatt a toutefois été timide. Après des débuts rêvés avec un triplé en Coupe d’Allemagne contre Rostock, Pejcinovic est resté muet, et depuis, rien ne va plus. « On peut le dire comme ça, je vais être honnête », a reconnu le natif de Munich. « Mais ce genre de phases, où en tant qu’attaquant on ne marque pas, il y en aura sûrement encore plusieurs dans ma vie. D’un côté, c’est difficile, mais de l’autre, il est alors aussi important de rester calme et de faire confiance à ses qualités. »

Le creux dans sa courbe de forme n’est évidemment pas non plus passé inaperçu auprès du DFB. Pour les quatre matches de la Ligue des nations, Pejcinovic n’a pas reçu de convocation du sélectionneur Jürgen Klopp. Il a déclaré à ce sujet : « Je ne dirais pas que cela m’était égal. Mais j’étais conscient que je n’avais pas eu le meilleur début de saison de Bundesliga à Stuttgart, j’aurais déjà dû être davantage récompensé. Klopp m’a dit : si tu veux en être, tu dois performer, et performer encore mieux. Pour moi, le monde ne s’est donc pas écroulé : c’est plutôt un signe que je dois encore en faire plus. »

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Pour qui Dzenan Pejcinovic a-t-il joué dans sa jeunesse ?

Dans sa jeunesse, Pejcinovic est passé par le centre de formation du Bayern Munich ainsi que par celui du FC Augsbourg, avant de rejoindre Wolfsburg. Après une étape intermédiaire sous forme de prêt à Fortuna Düsseldorf, il s’est imposé dans l’élite la saison passée.

Le fait que sa carrière aurait aussi pu prendre une autre direction est attesté par des négociations, dans ses jeunes années, avec Manchester City et Chelsea. « Le départ à l’étranger serait arrivé trop tôt à l’époque, parce que j’avais encore trop peu d’expérience au niveau professionnel. Le chemin passant par Wolfsburg et par un prêt à Düsseldorf était le bon pour moi », a déclaré Pejcinovic à ce sujet.