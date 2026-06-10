Le coup d’envoi du match amical entre l’Angleterre et le Costa Rica, initialement prévu à 23h00 heure de La Mecque, a été retardé d’une heure. Un violent orage s’est en effet abattu sur la ville américaine d’Orlando, provoquant de fortes pluies qui ont inondé la pelouse, a annoncé la Fédération anglaise de football.

Le coup d’envoi a finalement été donné à minuit, heure de La Mecque, après l’arrivée des joueurs des deux équipes sur la pelouse, pour le dernier match amical des « Three Lions » avant la Coupe du monde.

Cette situation rappelle celle du match amical Arabie saoudite-Équateur, interrompu samedi dernier à l’aube pendant près de deux heures en raison d’orages, ce qui pourrait aussi perturber les rencontres de la Coupe du monde 2026.

Les Three Lions disputent là leur ultime test avant le Mondial, où ils figureront dans le dernier groupe en compagnie de la Croatie, du Ghana et du Panama.

Selon le journal britannique The Sun, « la pluie ne s’arrête pas », et des averses torrentielles continuent de s’abattre sur la pelouse.

Un journaliste sur place a même rapporté avoir entendu « le plus fort coup de tonnerre de sa vie », rappelant que les protocoles américains de sécurité orageuse interdisent tout séjour en extérieur et l’obligeant à se mettre à l’abri dans un magasin proche du stade.