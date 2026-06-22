« Un orage approche »… La FIFA prend une décision urgente concernant le match France-Irak

La Fédération internationale de football (FIFA) a pris une décision inattendue concernant le match France-Irak, suscitant des craintes quant à la tenue effective de la rencontre ou à un report de son coup d’envoi.

Selon la chaîne « beIN Sports », l’ouverture des portes du stade de Philadelphie, où les sélections de France et d’Irak doivent s’affronter, a été reportée à une heure encore indéterminée en raison d’un orage imminent, selon une source proche de la Fédération internationale de football (FIFA), quelques heures avant la rencontre de la phase de groupes de la Coupe du monde, qui débutera dans la nuit, heure d’Égypte et d’Arabie saoudite.

Un message est apparu sur l’écran géant du stade, invitant les spectateurs à « quitter les tribunes et à se mettre à l’abri à l’intérieur du stade » en raison de l’orage imminent, tandis que de fortes pluies s’abattaient déjà sur la ville.

La réglementation américaine prévoit la suspension immédiate de la rencontre dès qu’un éclair est détecté dans un rayon de 13 kilomètres autour de l’arène. le public doit être évacué et les joueurs doivent regagner immédiatement les vestiaires. La rencontre ne pourra reprendre qu’après une période d’attente de 30 minutes sans nouvelle activité orageuse ; le chronomètre est alors remis à zéro en cas de nouvelle alerte.

Aux États-Unis, une rencontre peut être suspendue aussi longtemps que nécessaire, comme l’a montré la Coupe du monde des clubs 2023, où six matchs ont été reportés, dont le huitième de finale Chelsea-Benfica (4-1 après prolongation), qui s’est achevée 4 heures et 38 minutes après le coup d’envoi en raison d’une série d’interruptions provoquées par les orages.