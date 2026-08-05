Yasser Ibrahim, défenseur d'Al Ahly et de l'équipe d'Égypte, se trouve dans un grand embarras durant l'actuel mercato estival, après avoir reçu une offre alléchante du championnat saoudien, alors que le club rouge tient à le conserver dans ses rangs.

Le journaliste Ahmed Choubir a révélé que Yasser Ibrahim a reçu une offre sérieuse du club saoudien d'Al Shabab, comprenant un salaire supérieur de trois à quatre fois environ à ce qu'il perçoit avec Al Ahly, ce qui a placé le joueur dans une situation délicate lors des négociations pour la prolongation de son contrat.

Choubir a déclaré, dans son émission sur la radio On Sport, que l'offre d'Al Shabab saoudien est réelle, ajoutant : « Le joueur a désormais un œil au paradis et un œil en enfer », en référence à l'état d'hésitation qu'il traverse entre rester à Al Ahly ou vivre une nouvelle expérience professionnelle dans le championnat saoudien.

Choubir a expliqué qu'Al Ahly avait l'intention de tenir une réunion avec Yasser Ibrahim, aux côtés d'Emam Achour, Moustafa Choubir et Mohamed Hany, afin de régler le dossier des prolongations de contrats, mais l'annulation de l'entraînement a conduit au report de cette réunion.

Il a ajouté que la direction d'Al Ahly reste attachée au maintien de tous ses joueurs et cherche à boucler le dossier des prolongations dans les plus brefs délais, mais il a insisté sur le fait que les accords ne deviendront définitifs qu'après la signature officielle des contrats.

Dans le même temps, Choubir a indiqué que Yasser Ibrahim tente de convaincre les responsables d'Al Ahly d'accepter son départ, en profitant de l'énorme offre financière qui lui est parvenue d'Al Shabab, tandis que la direction rouge poursuit ses négociations avec le joueur afin d'améliorer sa rémunération et de prolonger son contrat pour deux saisons.

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