Yasser Ibrahim, défenseur d'Al Ahly et de l'équipe nationale d'Égypte, se retrouve en proie à une grande hésitation durant l'actuelle période de transferts estivaux, après avoir reçu une offre alléchante en provenance du championnat saoudien, alors que le club rouge tient à son maintien dans les rangs de l'équipe.

Le journaliste Ahmed Shobeir a révélé que Yasser Ibrahim a reçu une offre sérieuse du club saoudien d'Al Shabab, comprenant un salaire supérieur à celui qu'il perçoit avec Al Ahly d'environ 3 à 4 fois, ce qui a placé le joueur dans une position délicate lors des négociations pour la prolongation de son contrat.

Shobeir a déclaré, dans le cadre de son émission sur la radio On Sport, que l'offre d'Al Shabab est bien réelle, ajoutant : « Le joueur a désormais un œil au paradis et un œil en enfer », en référence à l'état d'indécision qu'il traverse entre rester à Al Ahly ou vivre une nouvelle expérience professionnelle dans le championnat saoudien.

Shobeir a précisé qu'Al Ahly comptait tenir une réunion avec Yasser Ibrahim, aux côtés d'Emam Ashour, Mostafa Shobeir et Mohamed Hany, afin de régler le dossier des prolongations de contrat, mais l'annulation de l'entraînement a entraîné le report de cette réunion.

Il a ajouté que la direction d'Al Ahly tient toujours au maintien de l'ensemble de ses joueurs et cherche à boucler le dossier des prolongations au plus vite, tout en soulignant que les accords ne deviendront définitifs qu'après la signature officielle des contrats.

Dans le même temps, Shobeir a indiqué que Yasser Ibrahim tente de convaincre les responsables d'Al Ahly d'accepter son départ, en s'appuyant sur l'énorme offre financière qui lui est parvenue d'Al Shabab, tandis que la direction rouge poursuit ses négociations avec le joueur afin d'améliorer sa contrepartie financière et de prolonger son contrat pour deux saisons.

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