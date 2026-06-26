Un observateur étranger place les Oranje bien plus haut que cette grande nation dans la hiérarchie du football

Après le match nul 2-2 contre le Japon, Filip Joos s'était montré particulièrement critique envers l'équipe nationale néerlandaise. Maintenant que les Oranje ont remporté le groupe F, le commentateur belge de Sporza se montre nettement plus optimiste quant à leurs chances dans cette Coupe du monde.

« Les Oranje se posent des questions : était-ce nécessaire ? Les Oranje ont décidé de ne plus jouer au football. De se réfugier là où les Pays-Bas, compte tenu de leur statut, ne devraient jamais se réfugier : dans leur coquille. Cela ne doit pas arriver », avait-il commenté après que les Néerlandais eurent gâché à deux reprises leur avance face au Japon.

Près de deux semaines plus tard, le commentateur belge estime que les Oranje sont désormais dans une bien meilleure posture pour la suite de la Coupe du monde. « Les Pays-Bas sont en pleine forme », analyse Joos quelques jours avant le match décisif contre le Maroc en seizièmes de finale.

« Cette équipe possède un potentiel énorme. Je ne m’emballerais jamais autant pour un groupe dont je ne percevrais pas cette marge de progression. Je considère les Pays-Bas comme une grande nation. Je les estime bien plus haut que l’Allemagne. C’est pourquoi j’ai trouvé cela si dommage contre le Japon », explique Joos, présent en tant que commentateur à la Coupe du monde.

Il a également commenté le match Équateur-Allemagne (2-1), observant l’équipe de Julian Nagelsmann prendre rapidement l’avantage avant de finalement s’incliner.

« L’Équateur a mérité sa victoire. L’Allemagne était déjà assurée de terminer en tête de son groupe, mais elle a livré une prestation très médiocre. J’ai été très déçu. Je ne vois pas l’Allemagne aller très loin. Je serais très surpris que cette équipe allemande parvienne à passer la France », conclut Joos, sceptique.

En huitièmes de finale, la Mannschaft défiera le troisième d’un des groupes A, B, C, D ou F, puis, en quarts, pourrait croiser la route de la grande favorite, la France, finaliste malheureuse de la Coupe du monde 2022.