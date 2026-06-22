Un objet étrange a été découvert dans l’armoire d’Oliesi pendant la Coupe du monde ; des rapports alertent : « Cela provoque le cancer »

Michael Olise, joueur de l'équipe de France et du Bayern Munich, a focalisé les projecteurs du monde du football durant plusieurs semaines ; sa saison en Allemagne a suscité un vif intérêt.

Ces dernières heures, un objet repéré dans son casier pendant la Coupe du monde a toutefois déclenché une vive polémique.

Selon le journal « AS », des sachets de nicotine ont été découverts dans son casier, déclenchant une vive polémique parmi les supporters.

Ces sachets se placent entre la gencive et la lèvre, et diffusent de la nicotine (généralement synthétique) à travers la muqueuse buccale.

L’un de ses principaux atouts est l’absence de tabac, ce qui lui vaut d’être souvent présenté comme un produit « propre ».

Ils contiennent aussi des excipients comme de la cellulose, des sels, des édulcorants et des arômes. Chaque sachet renferme en général entre 5 et 20 milligrammes de nicotine et son effet persiste de 20 à 60 minutes.

Bien qu’ils ne contiennent pas de feuilles de tabac, ils peuvent créer une dépendance.

Selon un rapport de l’Institut fédéral allemand d’évaluation des risques, cité par le ministère espagnol de la Santé, ces sachets sont des « sachets à usage oral contenant des sels de nicotine ainsi que d’autres substances, notamment de la cellulose microcristalline, du carbonate de sodium, d’autres sels d’acide carbonique, d’acide citrique et d’arômes divers.

Pourtant, l’absence de tabac ne signifie pas l’absence de risques, car leur principal composant toxique est la nicotine.

Lors de l’extraction de la nicotine à partir des feuilles, des nitrosamines spécifiques au tabac, reconnues comme cancérigènes par le Centre international de recherche sur le cancer (CIRC), peuvent également se former.

D’autres contaminants peuvent aussi émerger, tels que le formaldéhyde, l’acrolène, le benzène, ainsi que des métaux toxiques comme le cadmium, le plomb ou l’arsenic.