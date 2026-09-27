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Abobakr El Mokadem
Traduit par

Un nul vierge conclut le match entre le Maghreb de Tétouan et la Renaissance de Berkane en championnat

MAT Tetouan vs RS Berkane
MAT Tetouan
RS Berkane
Botola Pro
Maroc

La rencontre lors de la première journée

 Le match nul et vierge a scellé la rencontre entre le Maghreb de Tétouan et la Renaissance de Berkane, ce dimanche, sur la pelouse du stade Saniat Rmel, dans la ville de Tétouan, pour le compte de la première journée du championnat marocain.

Chaque équipe a récolté un point au début de son parcours lors de cette nouvelle saison du championnat marocain.

Les deux équipes sont entrées dans le match avec le désir d'ouvrir le score rapidement, dans une rencontre marquée par une affluence considérable du public tétouanais.

Les gardiens Zakaria Bennabou et Youssef El Motie ont contribué à conserver leurs cages inviolées, grâce aux arrêts qu'ils ont réalisés.

La Renaissance de Berkane et le Maghreb de Tétouan ont échangé les offensives au cours de la seconde période, à la recherche du premier but, mais la performance étincelante des deux gardiens, qui s'est poursuivie, a empêché les filets de trembler.


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